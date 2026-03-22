東京ダービーは直近5戦で4回目のドロー…PK戦は東京V長沢祐弥2ストップでFC東京破って勝ち点2
[3.22 J1百年構想リーグEAST第8節 東京V 0-0(PK4-2) FC東京 味スタ]
J1百年構想リーグEASTは22日、第8節で東京ヴェルディがFC東京をホームに迎えた東京ダービーを開催した。スコアレスドローでタイムアップを迎え、PK戦は東京Vが4-2で勝利。今季PK戦全勝中のライバルを破って勝ち点2を獲得した。
ボールを保持するFC東京に対し、東京Vは前からのプレスで自由に攻撃をさせない。前半20分には最終ラインの縦パスからMF齋藤功佑がミドルシュートを放ったが枠の右に外れた。
FC東京は前半22分、DFアレクサンダー・ショルツのスルーパスに反応したDF室屋成のクロスがDF井上竜太に当たってゴールイン。しかし室屋が折り返す時点でゴールラインを割っており、得点は認められなかった。
前半27分、FC東京はMF橋本拳人のプレスで相手のミスを誘うと今季初先発のFW野澤零温がペナルティエリア内から右足を振ったが枠の右。前半は両チームとも決定機が少なくスコアレスで終了した。
FC東京は後半2分、右サイドを駆け上がった室屋の折り返しをMF佐藤恵允がシュートすると、相手に当たったボールがゴール前でフリーの野澤へ転がる。しかし野澤は痛恨のシュートミスでミートできなかった。同13分にはMF佐藤龍之介からFW長倉幹樹と繋いでペナルティエリア右でフリーの佐藤にボールが繋がったが、戻ってきたMF深澤大輝が絶妙なスライディングタックルでシュートを打たせなかった。
東京Vは後半17分、FW染野唯月が粘って右サイドからクロスを上げると、齋藤の落としををFC東京出身MF平川怜が強烈ミドル。これはGKキム・スンギュの好セーブに阻まれた。対するFC東京も同21分、MF遠藤渓太のクロスを長倉がトラップから左足のボレーシュートでゴール右を捉えたがGK長沢祐弥に防がれた。
後半33分、FC東京の遠藤がDF橋本健人のスルーパスに反応して左サイドから折り返すと、長倉がスルーしたボールを古巣対戦のMF山田楓喜がゴール左に流し込んだ。しかし遠藤のところでオフサイド。依然としてスコアレスが続いた。
終盤はFC東京が押し込み続けたが得点は生まれずタイムアップ。東京VのJ1昇格後5回目の対戦で4回目のドローとなり、特別大会の規定でPK戦に進むことになった。
東京Vサポーター側でのPK戦。後攻の東京VはGK長沢が1人目・ショルツのキックをセーブし、続く染野は成功してリードを奪った。FC東京は公式戦でのPK戦連続成功が30回でストップすると、3人目・山田のキックも長沢に防がれた。
大きなリードを奪った東京Vは4人目でDF吉田泰授が決めて決着をつけ、勝ち点2を獲得した。
J1百年構想リーグEASTは22日、第8節で東京ヴェルディがFC東京をホームに迎えた東京ダービーを開催した。スコアレスドローでタイムアップを迎え、PK戦は東京Vが4-2で勝利。今季PK戦全勝中のライバルを破って勝ち点2を獲得した。
ボールを保持するFC東京に対し、東京Vは前からのプレスで自由に攻撃をさせない。前半20分には最終ラインの縦パスからMF齋藤功佑がミドルシュートを放ったが枠の右に外れた。
前半27分、FC東京はMF橋本拳人のプレスで相手のミスを誘うと今季初先発のFW野澤零温がペナルティエリア内から右足を振ったが枠の右。前半は両チームとも決定機が少なくスコアレスで終了した。
FC東京は後半2分、右サイドを駆け上がった室屋の折り返しをMF佐藤恵允がシュートすると、相手に当たったボールがゴール前でフリーの野澤へ転がる。しかし野澤は痛恨のシュートミスでミートできなかった。同13分にはMF佐藤龍之介からFW長倉幹樹と繋いでペナルティエリア右でフリーの佐藤にボールが繋がったが、戻ってきたMF深澤大輝が絶妙なスライディングタックルでシュートを打たせなかった。
東京Vは後半17分、FW染野唯月が粘って右サイドからクロスを上げると、齋藤の落としををFC東京出身MF平川怜が強烈ミドル。これはGKキム・スンギュの好セーブに阻まれた。対するFC東京も同21分、MF遠藤渓太のクロスを長倉がトラップから左足のボレーシュートでゴール右を捉えたがGK長沢祐弥に防がれた。
後半33分、FC東京の遠藤がDF橋本健人のスルーパスに反応して左サイドから折り返すと、長倉がスルーしたボールを古巣対戦のMF山田楓喜がゴール左に流し込んだ。しかし遠藤のところでオフサイド。依然としてスコアレスが続いた。
終盤はFC東京が押し込み続けたが得点は生まれずタイムアップ。東京VのJ1昇格後5回目の対戦で4回目のドローとなり、特別大会の規定でPK戦に進むことになった。
東京Vサポーター側でのPK戦。後攻の東京VはGK長沢が1人目・ショルツのキックをセーブし、続く染野は成功してリードを奪った。FC東京は公式戦でのPK戦連続成功が30回でストップすると、3人目・山田のキックも長沢に防がれた。
大きなリードを奪った東京Vは4人目でDF吉田泰授が決めて決着をつけ、勝ち点2を獲得した。