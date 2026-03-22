21日（土）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪がレギュラーシーズン（RS）2位以上を確定させた。

驚異の29連勝を飾るなど、圧倒的な強さでリーグの首位を走ってきたサントリー。2月には一番乗りでチャンピオンシップ進出を決めた。

そんなサントリーは、21日（土）におおきにアリーナ舞洲で開催されたSVリーグ男子第18節GAME1のウルフドッグス名古屋戦にセットカウント3-1で勝利。この結果をもってRS2位以上を確定させたサントリーは、チャンピオンシップのセミファイナルのホームゲーム開催権を獲得した。サントリーはクォーターファイナルを行わずにセミファイナルからの出場となる。

サントリーのホームで行われるセミファイナルは、Asueアリーナ大阪を会場に5月9日（土）から11日（月）にかけて実施。試合開始時間は現時点で未定だ。2戦先勝方式で行われるため、10日（日）のGAME2終了時に1勝1敗だった場合のみ11日（月）のGAME3が開催される。

現在、33勝3敗で首位に立つサントリー。今後もRS優勝に向けて白星を重ねていけるか、注目が集まる。