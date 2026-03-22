◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表のロコ・ソラーレが現地時間21日、準決勝でカナダと対戦。3-11と完敗も、スキップの藤澤五月選手が見せたラストショットが話題を集めています。

ロコ・ソラーレは序盤から大量リードを奪われ、第7エンドを終えた時点で3-10と7点差。ここで負けを認めるコンシードを宣言しますが、大会の規定により最低でも第8エンドまで競技を行わなければならないようで認められず。まさかの試合は続行となる珍事が発生しました。

迎えた第8エンド、両者が淡々とストーンを消化。サークル内に相手のストーンが1つある状況で、日本のラストストーンをスキップの藤澤選手が氷上でくるりと1回転してから投球するパフォーマンスを披露。相手への敬意と最後まで楽しむ姿勢を見せると会場から大歓声があがります。

このエンドはカナダの1点のスチールとなり、ここで再び日本がコンシードを宣言。日本は3-11で敗れ、勝者のカナダをハグでたたえました。

このプレーに世界カーリング連盟の公式SNSでは、その動画とともに「Just so wholesome!」(ほっこりするね)と注目。さらにカナダカーリング連盟も「Tons of love for Team Japan from the Canadian crowd（カナダの観客から日本代表チームへの熱い声援)」と記し、賛辞を送りました。

準決勝で敗れた日本は、最終日の22日にスウェーデンとの3位決定戦に挑みます。