TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、TBSラジオ「爆笑問題 日曜サンデー」（日曜午後1時）に、アシスタントとして最後のレギュラー出演をした。

番組ラストで、田中裕二から「ご苦労様でございました」と声をかけられると、山本アナは「とんでもないです」と謙遜しながら「あらためまして4年間、みなさん、ありがとうございました」と感謝を伝えた。。「実は私、週に1回のラジオのレギュラーって『日曜サンデー』が初めてで、これまで月に1回とかあったんですけど。なので本当に、ラジオのいろはといいますか、テレビは基本的に報道番組中心だったので、ラジオでしか出せない面というものを爆笑問題のおふたりとスタッフの皆さん、リスナーの皆さんに、引き出していただいたなと思っております」と振り返った。

3月に入ってから番組卒業を伝えられ急展開となったこともあらためて言及。「急な卒業で、なんかよう分からん臆測とかも飛び交ってますけど…皆さん、ありがとうございました」と語った。リスナーから送られたメッセージが紹介されると感激の声をあげた。

4月からTBSラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金午後5時）の火曜を担当することも紹介。「4月からは『SESSION』の荻上チキさんと一緒に、火曜日のパートナーを務めさせていただきます」と話すと、田中は「その何時間後に『（爆笑問題）カーボーイ』もあるしね、我々の」と、コンビの深夜番組にも触れた。山本アナは「火曜日ぜひ、TBSラジオを聞いて下さいね」とPRした。

山本アナは最後に「本当に4年間みなさん、ありがとうございました。とても楽しい4年間でした」とあらためて感謝。「4月から篠原梨菜アナウンサーが来ますので」と後任も再度、紹介した。ただ田中が最後の言葉で「エリカ様、ごちされさまでした」と言葉を間違えて噛んでしまうと、山本アナは「ぐだぐだだなぁ」とツッコミ。太田も「なんだ『ごちそうさまでした』って」とボヤいて終了した。

次回29日は第5日曜恒例の外山恵理アナが担当する。

山本アナは16年入社で「報道特集」（土曜午後5時半）メインキャスターなどを務めている。「日曜サンデー」では爆笑問題と明るく軽妙なやりとりや、本音もズバリと言うトークを披露し、報道番組とは違う一面を見せていた。