◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

首位と1打差の2位から出た笠りつ子（38＝PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算3アンダーで逆転優勝を飾った。21年6月のヨネックス・レディース以来5年ぶりのツアー通算7勝目。

優勝インタビューの一問一答は以下の通り。

――5年ぶりの優勝です。

「優勝できてうれしかった。もうそれしか今はないです」

――ヒリヒリする戦いだった？

「この5年間、優勝争いすることもありましたが、最終日で崩れてしまうことが多くて。今日はたくさんの方が応援に来てくれたので、ミスしないように楽しんでプレーしました」

――キャディーのお父さんとはスタート前にどんな話をした？

「何も話していません。普段から見守ってくれているので」

――最終組でのプレーは？

「佐久間選手、そらちゃんといい選手なので勉強になることが多かったです。こうやって打っているんだと見ていました」

――この5年間はどういう時間だった？

「5年間、もう勝てないと思っていましたし、それでもファンの方々がいつも応援してくれて、年齢ももう38歳で、いつも先のことを考えるんですけど、1勝したら気持ちを休められるかなと思っています」

――開幕3戦目での優勝です。

「開幕から2戦連続予選落ちだったので、まさか3戦目で勝てるとは思っていませんでしたので、うれしかったです」

――今季の目標は？

「昨年シードを落としてしまい、今年こんなに早く勝てたので、自分の体と向き合いながら、1戦1戦戦っていきたいと思います」