“ミス千葉大グランプリ”の美女、母校の前で記念撮影「可愛い美しい」
「ミス千葉大2022」グランプリの原田菜月さんが、21日にインスタグラムを更新。母校の前でのソロショットを披露すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【写真】この春高校卒業の芸能人 制服ショットをイッキ見
原田さんが「母校へ」と投稿したのは、幕張高等学校の前で撮影したソロショット。写真には、オフショルダーのニットを着た彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で彼女は「大学から近いのでそこそこ頻繁に先生方に会いに行っていましたが、社会人になったらしばらく行けなさそうだったので卒業前に行ってきました」と説明し「いつ思い返してみても、渋幕に通えてよかったな〜と思います」とコメントしている。
この投稿にファンからは「可愛い美しい」「めっちゃかわいい」「素敵なコーデで笑顔の菜月さん可愛い」などの反響が寄せられている。
引用：「原田菜月」インスタグラム（@_natsuki_harada_）
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原田さんが「母校へ」と投稿したのは、幕張高等学校の前で撮影したソロショット。写真には、オフショルダーのニットを着た彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で彼女は「大学から近いのでそこそこ頻繁に先生方に会いに行っていましたが、社会人になったらしばらく行けなさそうだったので卒業前に行ってきました」と説明し「いつ思い返してみても、渋幕に通えてよかったな〜と思います」とコメントしている。
この投稿にファンからは「可愛い美しい」「めっちゃかわいい」「素敵なコーデで笑顔の菜月さん可愛い」などの反響が寄せられている。
引用：「原田菜月」インスタグラム（@_natsuki_harada_）