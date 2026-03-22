◆パ・リーグ 日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）

日本ハムの北山亘基投手が、５回から２番手でマウンドへ上がった。３回１／３を投げ４安打１失点。６奪三振と持ち味は見せた。７０球に迫る６６球を投げたところで、交代を告げられマウンドを降りた。

最初のイニングはヒットを許しながらも無失点で切り抜けたが、続く６回は２死一、二塁からオスナに右前適時打を許し１点を失った。７回は３者凡退。８回、先頭の丸山和を見逃し三振に斬ったところで交代となった。

４イニング目は志願してのマウンドだった。ＷＢＣでは２度の登板とも１イニングで交代。北山は「イニングを３回またいで、４イニング目まで登板できたので、そこが一番の収穫というかよかったところ。大きく乱れるところはなかったですけど、バッターに対して球数かさんでしまったというのは、１球１球の精度上げていかないといけないなと思います」と振り返った。

特に課題に挙げたのは球速のバラツキ。最初のイニングは最速１５３キロをマークし、真っすぐは１５０キロを超えていたが、イニングをまたいだ２イニング目は１４０キロ台中盤から終盤で、１５０キロを超えるボールはなかった。「速球の球速だけが、ちょっとイニングまたぐ中で不安定になる部分があったので、そこはしっかり詰めていきたい」と開幕まで、短い期間の中で修正していく。

北山はＷＢＣ１次ラウンドで、台湾戦に登板し１回１安打無失点。同チェコ戦では９回に登板し３者連続三振で試合を締めた。敗れた準々決勝ベネズエラ戦での登板はなかった。