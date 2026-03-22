◆Ｓａｒｅｅｅ「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」（２２日、横浜武道館）

プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２２日、横浜武道館でデビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」を開催した。

第４試合の６人タッグマッチで昨年１２月にスターダムで再デビューしたフワちゃんが神取忍、堀田祐美子とトリオを結成し暁千華、ジャガー横田、井上貴子と対戦した。

フワちゃんは今大会の参戦決定時にＳａｒｅｅｅとの関係を「さかのぼること１年前。プロレスに挑戦したいとぼんやり考えはじめてたころ、いろいろあったもんで、情報の漏えいにビビリまくっていた私はプロレスの練習を始めたいけど、言ったらみんなにバレるかもという状況にがんじがらめになり、海外の誰も私のことを知らない道場に乗り込んで練習をするという極論に出ます。そんな状況の中で唯一、日本で誰にも言わずこっそり練習を見ていただいていたのがＳａｒｅｅｅさんと伊藤（薫）さんでした。当時はとにかく誰にもバレないように私のＬＩＮＥの名前をＦに変えてくれたり、中国でやる試合にマスクをかぶって出そうとしてくれたり、なつぽいさんとバッタリ会った時もこれには触れないよって顔をして乗り切ってくれたり、毎日いろんな工夫をしながら内緒で練習を見ていただいたＳａｒｅｅｅさんには感謝しかありません。そんな恩人のＳａｒｅｅｅさんが１５周年を迎えて横浜武道館というすばらしい会場で自主興行をするとのこと。ここに乗り込まないバカがいるかよ。プロレスのご恩は、プロレスで返させていただきます」と決意を明かしていた。

デビュー以来、初のレジェンドとのタッグ、さらに対戦となったフワちゃんは先陣を切り暁へドロップキックで先制。さらに張り手合戦を展開もタックルでダウンを奪われた。ここで神取が救出し堀田にタッチした。

さらに暁と再びマッチアップとなりエルボー―合戦から卍固めを極めたがブレーンバスターを浴びる。逆にブレーンバスターをさく裂もラリアットで倒れた。ここから６人が入り乱れる展開となり、ジャガーへヒップアタック、場外でダイブも相打ちとなった。

リングへ戻りジャガーを丸め込み懸命にフォールを狙うも蹴りを食らいピンチ。さらにジャガーの卍固めで窮地に陥った。懸命に耐えたが最後はギブアップし敗れた。

試合後はジャガーに抱きしめられ涙も暁に握手を求めるも顔面を張られ激高した。逆襲に出たが神取と堀田に止められ悔しさいっぱいのレジェンドとの初対決となった。バックステージでジャガーはフワちゃんについて「覚えがいいんじゃないかな。受け身が取れている。勝ち気がある。粗削りだけど器用な子なんで楽しみじゃないですか」と評価した。今後の成長に必要なことを「器用な子は意外ときれいすぎて戦ったように見えない。戦う姿勢を絶対に忘れなければ」とアドバイスを送っていた。