◆オープン戦 オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）

阪神はオープン戦の最終ゲームでオリックスに完封負けを喫し、９勝５敗１分けで全日程を終えた。５年ぶりの優勝は逃したものの、昨季の王者らしい安定感あふれる戦いぶりを披露。藤川球児監督は「きょうのゲームも健康な状態で終われたので、いい準備ができた。選手の背番号とか顔は変わっていませんけど、中身が変わったような選手もいる。出発する前としては非常にたくましいシーズンになるんじゃないか、そうしなければいけない責任を感じている」と、手応えを口にした。

昨年は８５勝５４敗４分けで２位・ＤｅＮＡに１３ゲーム差をつける独走で優勝を飾った。球団史上初のセ・リーグ連覇がかかるが、指揮官は「昨年のことは忘れましたね。それより、１１月からつくり上げてきたチームで、支配下、育成選手も含めてどこまで戦い抜けるか。全選手、全スタッフ、タイガースファンの力を借りて、最後まで戦い抜く準備は完璧にできたということになります」と、新たな船出に胸を高鳴らせた。

充実の選手層を誇るがゆえに、この日から新外国人のディベイニーが１軍メンバーから姿を消した。もちろん競争はシーズンに入っても続く。藤川監督は「１年は長いですからね。彼の適応ポジションはいくつもありますから。それだけ切磋琢磨（せっさたくま）している状況ということ」と力説。２７日の開幕となる伝統の一戦に向け、「今回は宿敵・巨人。全力で開幕戦に立ち向かうので、ぜひファンの皆さんも、私たちのタイガース、ファンの皆さんにとってのタイガースですから。全勢力をあげて東京ドームに乗り込みましょう」と呼びかけた。