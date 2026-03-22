「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）

楽天が快勝。４勝１０敗５分でオープン戦を終えた。

低調だった打線が繋がった。初回、先頭の中島が右中間二塁打で出塁し、４番・マッカスカーの適時打で先制。同点とされた直後の四回にはボイトが中越え勝ち越しソロ。５回には１死一塁から浅村、マッカスカーが連続適時二塁打。さらに２死一、二塁から、オープン戦初出場の辰己が右中間２点二塁打を放った。

ボイトは「長打がしばらく遠ざかっていたので開幕前に１本打てて良かったよ。この勢いで開幕を迎えられたらと思います」とコメント。辰己は「チャンスで打てて良かったです。僕にとっては最初で最後のオープン戦ですが、結果を出せて良かったです」。この日は３安打を記録した。

先発のドラフト１位・藤原（花園大）は五回途中３安打１失点。１点リードの三回に連打を浴びて１死一、三塁とされ、暴投でオープン戦初失点。それでも続くピンチに４番・ダルベック、５番佐々木を内野ゴロに打ち取った。

オープン戦は４試合に先発。防御率０・６６の好成績。開幕に向けて「ゾーン内での真っ直ぐの強さであったり、変化球自体も通用するボールはあると思えたんですけど、それ以上に無駄なランナーを出してしまうところなど、自分にとっての課題にしっかり目を向けてやっていかないといけないなと感じています」と気を引き締めた。