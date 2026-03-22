目黒蓮、睡魔と戦い特殊メイクに毎回4時間 4人のスタッフが連携「頭をガシッとつかんで」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が22日、都内で行われた映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台あいさつにリモートで登壇。撮影を振り返った。
【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮
原作漫画1、2巻ほどの序盤からファンだったという目黒。イベントでは、目黒の作品へのリスペクトあふれる向き合い方が次々明かされた。
中でも話題なのが、一体誰が演じているかわからなくなるほどの特殊メイクだ。ビジュアルが解禁されると、ふくよかな坂本の再現ぶりに驚きが広がっていたが、その姿について、目黒は「太ってる坂本は特殊メイク4時間とか毎回かかっていたので、まわりのスタッフさんたちが、『こんなに分厚い特殊メイクをしたことないです』って」とにやり。「チーム一丸となって未知のチャレンジをしている感覚で、楽しくて幸せな時間でした」と振り返った。
また特殊メイクが施されている間は「毎回睡魔と戦いながら4時間耐え抜くんですけど、大体1時間くらいで負けます」と告白。「（メイクのためのスタッフは）3、4人くらい。1人の方が頭をガシッとつかんで、『あ、こいつ寝たな』ってなったときはつかんで動かないようにしてくれて」と楽しげに回顧した。
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
ほかに、高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、戸塚純貴、福田雄一監督が登壇。MCは青木源太アナウンサーが務めた。
【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮
原作漫画1、2巻ほどの序盤からファンだったという目黒。イベントでは、目黒の作品へのリスペクトあふれる向き合い方が次々明かされた。
中でも話題なのが、一体誰が演じているかわからなくなるほどの特殊メイクだ。ビジュアルが解禁されると、ふくよかな坂本の再現ぶりに驚きが広がっていたが、その姿について、目黒は「太ってる坂本は特殊メイク4時間とか毎回かかっていたので、まわりのスタッフさんたちが、『こんなに分厚い特殊メイクをしたことないです』って」とにやり。「チーム一丸となって未知のチャレンジをしている感覚で、楽しくて幸せな時間でした」と振り返った。
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
ほかに、高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、戸塚純貴、福田雄一監督が登壇。MCは青木源太アナウンサーが務めた。