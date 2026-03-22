唸るほど旨い至極のラーメンが誕生　30素材を掛け合わせた重厚塩スープがすごい

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤坂のラーメン店『Ramen翡翠（ひすい）』です。

舌に響く旨み、余韻で魅せる足し算の一杯

『翡翠』の塩ラーメンは、足し算のラーメン。スープにもタレにもトッピングにも、とにかくたくさんの種類の素材を使う。地鶏だけでも4種類。さらに昆布や煮干し、椎茸などでとった和ダシも合わせてスープの旨みを補強する。

特製塩ラーメン1900円

『Ramen翡翠（ひすい）』特製塩ラーメン 1900円 炭火で炙った鶏モモ、カブ、ホタテのほか、「特製」には鶏ムネや豚ロース、味玉がのる

「無化調だから余韻で勝負しないと」というのが店主の理論。

塩ダレに至っては、貝を筆頭に30種類もの素材を掛け合わせ、分厚い旨みの層を築き上げる。ひと言で「貝」といっても、食材はシジミ、ムール貝、アサリ、ハマグリとさまざま。乾物はもちろん、エビやアワビ、数種類の魚のアラまで加えて、深く複雑な味わいに仕立てるのだ。

トッピングの鶏モモやホタテ、カブは、注文ごとに炭火で炙ってから丼へ。焼き目からしみ出る香ばしい風味もまた、ここでは旨みの層のひとつとなる。

『Ramen翡翠（ひすい）』店主 渡邉亮さん

店主：渡邉亮さん「季節感満載の限定メニューも提供しています」

『Ramen翡翠（ひすい）』

赤坂『Ramen翡翠（ひすい）』

［店名］『Ramen翡翠（ひすい）』

［住所］東京都港区赤坂3-14-2ドルミ赤坂2階

［電話］非公開

［営業時間］11時半〜15時LO

［休日］日・月

［交通］地下鉄千代田線赤坂駅1番出口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／松井さおり

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品醤油ラーメンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】舌に残る！ 鶏・魚介・野菜、30種の素材のハーモニーがすごい（7枚）