みちのくダービーは仙台、栃木ダービーはSCに軍配…北九州が初勝利で6連敗脱出／J2・J3百年構想第7節

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　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第7節の8試合が、22日に行われた。

　EAST-Aでは2つのダービーマッチが行われた。“みちのくダービー”は開始9分の先制点をベガルタ仙台が守り抜き、モンテディオ山形に1−0で勝利して首位をキープした。“栃木ダービー”は栃木SCが西野太陽の2ゴールとオウンゴールで3点を先行。栃木シティは鈴木武蔵の加入後初ゴールなど2点を返したが、反撃は及ばずに栃木SCが3−2で勝利した。

　WEST-Aでは上位2チームが揃って愛媛県勢に敗戦。高知ユナイテッドSCは最下位愛媛FCに0−1で、徳島ヴォルティスもFC今治に1−2で敗れ、アルビレックス新潟らを突き放すことができなかった。

　WEST-Bでは最下位ギラヴァンツ北九州が待望の初勝利。56分に岡野凜平が挙げた1点を守り抜き、レノファ山口FCを下して開幕6連敗を止めた。サガン鳥栖はレイラック滋賀FCを2−0で下して2連勝となった。

　今節の対戦結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J2・J3百年構想リーグ第7節


【EAST-A】
ザスパ群馬　0−2　湘南ベルマーレ　
ブラウブリッツ秋田　1−0　ヴァンラーレ八戸
SC相模原　2−4　横浜FC
モンテディオ山形　0−1　ベガルタ仙台
栃木SC　3−2　栃木シティ

【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌　1−0　ヴァンフォーレ甲府
福島ユナイテッドFC　3−3（PK戦：5−3）　藤枝MYFC
松本山雅FC　2−2（PK戦：5−4）　FC岐阜
AC長野パルセイロ　1−3　いわきFC
ジュビロ磐田　1−4　RB大宮アルディージャ

【WEST-A】
アルビレックス新潟　2−3　カターレ富山
カマタマーレ讃岐　3−1　奈良クラブ
愛媛FC　1−0　高知ユナイテッドSC
FC今治　2−1　徳島ヴォルティス
ツエーゲン金沢　0−0（PK戦：3−2）　FC大阪

【WEST-B】
大分トリニータ　2−3　FC琉球
テゲバジャーロ宮崎　1−0　ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取　0−0（PK戦：3−5）　鹿児島ユナイテッドFC
レノファ山口FC　0−1　ギラヴァンツ北九州
レイラック滋賀FC　0−2　サガン鳥栖

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（19／＋7）
2位　秋田（18／＋6）
3位　湘南（16／＋9）
4位　横浜FC（11／＋3）
5位　相模原（9／＋1）
6位　山形（8／−2）
7位　栃木SC（6／−3）
8位　群馬（6／−10）
9位　八戸（5／−2）
10位　栃木C（4／−10）

【EAST-B】
1位　大宮（16／＋11）
2位　いわき（15／＋5）
3位　岐阜（14／＋4）
4位　甲府（14／＋5）
5位　藤枝（14／＋2）
6位　松本（11／＋5）
7位　札幌（8／−4）
8位　磐田（5／−6）
9位　福島（5／−10）
10位　長野（2／−12）

【WEST-A】
1位　徳島（15／＋13）
2位　高知（15／＋6）
3位　富山（13／＋3）
4位　新潟（12／＋1）
5位　金沢（11／−2）
6位　FC大阪（10／0）
7位　讃岐（9／−5）
8位　今治（8／−3）
9位　愛媛（7／−2）
10位　奈良（5／−11）

【WEST-B】
1位　宮崎（21／＋9）
2位　鹿児島（15／＋4）
3位　大分（11／＋2）
4位　鳥取（11／−1）
5位　熊本（10／＋3）
6位　山口（9／0）
7位　鳥栖（9／−1）
8位　琉球（9／−3）
9位　滋賀（7／−4）
10位　北九州（3／−9）

■次節の対戦カード


▼3月28日（土）
【EAST-A】
群馬　vs　栃木SC
横浜FC　vs　湘南

【EAST-B】
甲府　vs　大宮
藤枝　vs　札幌
岐阜　vs　長野

【WEST-A】
奈良　vs　金沢

▼3月29日（日）
【EAST-A】
八戸　vs　相模原
秋田　vs　仙台
山形　vs　栃木C

【EAST-B】
福島　vs　松本
いわき　vs　磐田

【WEST-A】
富山　vs 今治　
FC大阪　vs　新潟
讃岐　vs　愛媛
徳島　vs　高知

【WEST-B】
熊本　vs　鹿児島
滋賀　vs　宮崎
鳥取　vs　鳥栖
山口　vs　大分
北九州　vs　琉球