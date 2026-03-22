みちのくダービーは仙台、栃木ダービーはSCに軍配…北九州が初勝利で6連敗脱出／J2・J3百年構想第7節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第7節の8試合が、22日に行われた。
EAST-Aでは2つのダービーマッチが行われた。“みちのくダービー”は開始9分の先制点をベガルタ仙台が守り抜き、モンテディオ山形に1−0で勝利して首位をキープした。“栃木ダービー”は栃木SCが西野太陽の2ゴールとオウンゴールで3点を先行。栃木シティは鈴木武蔵の加入後初ゴールなど2点を返したが、反撃は及ばずに栃木SCが3−2で勝利した。
WEST-Aでは上位2チームが揃って愛媛県勢に敗戦。高知ユナイテッドSCは最下位愛媛FCに0−1で、徳島ヴォルティスもFC今治に1−2で敗れ、アルビレックス新潟らを突き放すことができなかった。
WEST-Bでは最下位ギラヴァンツ北九州が待望の初勝利。56分に岡野凜平が挙げた1点を守り抜き、レノファ山口FCを下して開幕6連敗を止めた。サガン鳥栖はレイラック滋賀FCを2−0で下して2連勝となった。
今節の対戦結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
【EAST-A】
ザスパ群馬 0−2 湘南ベルマーレ
ブラウブリッツ秋田 1−0 ヴァンラーレ八戸
SC相模原 2−4 横浜FC
モンテディオ山形 0−1 ベガルタ仙台
栃木SC 3−2 栃木シティ
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 1−0 ヴァンフォーレ甲府
福島ユナイテッドFC 3−3（PK戦：5−3） 藤枝MYFC
松本山雅FC 2−2（PK戦：5−4） FC岐阜
AC長野パルセイロ 1−3 いわきFC
ジュビロ磐田 1−4 RB大宮アルディージャ
【WEST-A】
アルビレックス新潟 2−3 カターレ富山
カマタマーレ讃岐 3−1 奈良クラブ
愛媛FC 1−0 高知ユナイテッドSC
FC今治 2−1 徳島ヴォルティス
ツエーゲン金沢 0−0（PK戦：3−2） FC大阪
【WEST-B】
大分トリニータ 2−3 FC琉球
テゲバジャーロ宮崎 1−0 ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取 0−0（PK戦：3−5） 鹿児島ユナイテッドFC
レノファ山口FC 0−1 ギラヴァンツ北九州
レイラック滋賀FC 0−2 サガン鳥栖
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（19／＋7）
2位 秋田（18／＋6）
3位 湘南（16／＋9）
4位 横浜FC（11／＋3）
5位 相模原（9／＋1）
6位 山形（8／−2）
7位 栃木SC（6／−3）
8位 群馬（6／−10）
9位 八戸（5／−2）
10位 栃木C（4／−10）
【EAST-B】
1位 大宮（16／＋11）
2位 いわき（15／＋5）
3位 岐阜（14／＋4）
4位 甲府（14／＋5）
5位 藤枝（14／＋2）
6位 松本（11／＋5）
7位 札幌（8／−4）
8位 磐田（5／−6）
9位 福島（5／−10）
10位 長野（2／−12）
【WEST-A】
1位 徳島（15／＋13）
2位 高知（15／＋6）
3位 富山（13／＋3）
4位 新潟（12／＋1）
5位 金沢（11／−2）
6位 FC大阪（10／0）
7位 讃岐（9／−5）
8位 今治（8／−3）
9位 愛媛（7／−2）
10位 奈良（5／−11）
【WEST-B】
1位 宮崎（21／＋9）
2位 鹿児島（15／＋4）
3位 大分（11／＋2）
4位 鳥取（11／−1）
5位 熊本（10／＋3）
6位 山口（9／0）
7位 鳥栖（9／−1）
8位 琉球（9／−3）
9位 滋賀（7／−4）
10位 北九州（3／−9）
▼3月28日（土）
【EAST-A】
群馬 vs 栃木SC
横浜FC vs 湘南
【EAST-B】
甲府 vs 大宮
藤枝 vs 札幌
岐阜 vs 長野
【WEST-A】
奈良 vs 金沢
▼3月29日（日）
【EAST-A】
八戸 vs 相模原
秋田 vs 仙台
山形 vs 栃木C
【EAST-B】
福島 vs 松本
いわき vs 磐田
【WEST-A】
富山 vs 今治
FC大阪 vs 新潟
讃岐 vs 愛媛
徳島 vs 高知
【WEST-B】
熊本 vs 鹿児島
滋賀 vs 宮崎
鳥取 vs 鳥栖
山口 vs 大分
北九州 vs 琉球
EAST-Aでは2つのダービーマッチが行われた。“みちのくダービー”は開始9分の先制点をベガルタ仙台が守り抜き、モンテディオ山形に1−0で勝利して首位をキープした。“栃木ダービー”は栃木SCが西野太陽の2ゴールとオウンゴールで3点を先行。栃木シティは鈴木武蔵の加入後初ゴールなど2点を返したが、反撃は及ばずに栃木SCが3−2で勝利した。
WEST-Bでは最下位ギラヴァンツ北九州が待望の初勝利。56分に岡野凜平が挙げた1点を守り抜き、レノファ山口FCを下して開幕6連敗を止めた。サガン鳥栖はレイラック滋賀FCを2−0で下して2連勝となった。
今節の対戦結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J2・J3百年構想リーグ第7節
【EAST-A】
ザスパ群馬 0−2 湘南ベルマーレ
ブラウブリッツ秋田 1−0 ヴァンラーレ八戸
SC相模原 2−4 横浜FC
モンテディオ山形 0−1 ベガルタ仙台
栃木SC 3−2 栃木シティ
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 1−0 ヴァンフォーレ甲府
福島ユナイテッドFC 3−3（PK戦：5−3） 藤枝MYFC
松本山雅FC 2−2（PK戦：5−4） FC岐阜
AC長野パルセイロ 1−3 いわきFC
ジュビロ磐田 1−4 RB大宮アルディージャ
【WEST-A】
アルビレックス新潟 2−3 カターレ富山
カマタマーレ讃岐 3−1 奈良クラブ
愛媛FC 1−0 高知ユナイテッドSC
FC今治 2−1 徳島ヴォルティス
ツエーゲン金沢 0−0（PK戦：3−2） FC大阪
【WEST-B】
大分トリニータ 2−3 FC琉球
テゲバジャーロ宮崎 1−0 ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取 0−0（PK戦：3−5） 鹿児島ユナイテッドFC
レノファ山口FC 0−1 ギラヴァンツ北九州
レイラック滋賀FC 0−2 サガン鳥栖
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（19／＋7）
2位 秋田（18／＋6）
3位 湘南（16／＋9）
4位 横浜FC（11／＋3）
5位 相模原（9／＋1）
6位 山形（8／−2）
7位 栃木SC（6／−3）
8位 群馬（6／−10）
9位 八戸（5／−2）
10位 栃木C（4／−10）
【EAST-B】
1位 大宮（16／＋11）
2位 いわき（15／＋5）
3位 岐阜（14／＋4）
4位 甲府（14／＋5）
5位 藤枝（14／＋2）
6位 松本（11／＋5）
7位 札幌（8／−4）
8位 磐田（5／−6）
9位 福島（5／−10）
10位 長野（2／−12）
【WEST-A】
1位 徳島（15／＋13）
2位 高知（15／＋6）
3位 富山（13／＋3）
4位 新潟（12／＋1）
5位 金沢（11／−2）
6位 FC大阪（10／0）
7位 讃岐（9／−5）
8位 今治（8／−3）
9位 愛媛（7／−2）
10位 奈良（5／−11）
【WEST-B】
1位 宮崎（21／＋9）
2位 鹿児島（15／＋4）
3位 大分（11／＋2）
4位 鳥取（11／−1）
5位 熊本（10／＋3）
6位 山口（9／0）
7位 鳥栖（9／−1）
8位 琉球（9／−3）
9位 滋賀（7／−4）
10位 北九州（3／−9）
■次節の対戦カード
▼3月28日（土）
【EAST-A】
群馬 vs 栃木SC
横浜FC vs 湘南
【EAST-B】
甲府 vs 大宮
藤枝 vs 札幌
岐阜 vs 長野
【WEST-A】
奈良 vs 金沢
▼3月29日（日）
【EAST-A】
八戸 vs 相模原
秋田 vs 仙台
山形 vs 栃木C
【EAST-B】
福島 vs 松本
いわき vs 磐田
【WEST-A】
富山 vs 今治
FC大阪 vs 新潟
讃岐 vs 愛媛
徳島 vs 高知
【WEST-B】
熊本 vs 鹿児島
滋賀 vs 宮崎
鳥取 vs 鳥栖
山口 vs 大分
北九州 vs 琉球