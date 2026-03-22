「なんでなんで？？！！」後藤真希、TWICE・モモとの2ショットを披露！ 「激アツ」「可愛いすぎる！」
元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは3月22日、自身のInstagramを更新。TWICE・モモとのツーショットを披露しました。
【写真】後藤真希、TWICE・モモとのツーショット！
この投稿にコメントでは「ももりん！？」「モモと並んでる？！」「ごっちんともも！？」「なんでなんで？？！！」「夢の2ショット」「めっちゃ可愛いすぎる！」「激アツ」「踊ってみた！ してほしー」などの声が寄せられています。
コメントでは「白いドレスがホントよく似合う」「美ジューーー！！！ 最高！」「めちゃくちゃきれい」「お綺麗です」「ゆきりん、ゴマキと会えて喜んでいたでしょ」などの声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
【写真】後藤真希、TWICE・モモとのツーショット！
「モモと並んでる？！」後藤さんは「プロデュースのスキンケアブランド『rall.+（ラルプラス）』の発表会でした！ 公式SNSぜひ、チェックしてください」とつづり、5枚の写真を投稿。透け感のある小花柄のロングワンピース姿の後藤さんと白い超ミニ丈ワンピース姿のTWICE・モモさんとのツーショットを披露しています。
「白いドレスがホントよく似合う」同日の別投稿は「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」とつづり、4枚の写真を投稿。美しいデコルテが際立つオフショルダーの白いドレス姿を披露しています。4枚目の写真では、元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さんや1月に現役引退を表明したフィギュアスケートの本田真凜さんとのスリーショットも。
コメントでは「白いドレスがホントよく似合う」「美ジューーー！！！ 最高！」「めちゃくちゃきれい」「お綺麗です」「ゆきりん、ゴマキと会えて喜んでいたでしょ」などの声が寄せられています。(文:福島 ゆき)