元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは3月22日、自身のInstagramを更新。TWICE・モモとのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：後藤真希さん公式Instagramより）

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元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは3月22日、自身のInstagramを更新。TWICE・モモとのツーショットを披露しました。

【写真】後藤真希、TWICE・モモとのツーショット！

「モモと並んでる？！」

後藤さんは「プロデュースのスキンケアブランド『rall.+（ラルプラス）』の発表会でした！ 公式SNSぜひ、チェックしてください」とつづり、5枚の写真を投稿。透け感のある小花柄のロングワンピース姿の後藤さんと白い超ミニ丈ワンピース姿のTWICE・モモさんとのツーショットを披露しています。

この投稿にコメントでは「ももりん！？」「モモと並んでる？！」「ごっちんともも！？」「なんでなんで？？！！」「夢の2ショット」「めっちゃ可愛いすぎる！」「激アツ」「踊ってみた！ してほしー」などの声が寄せられています。

「白いドレスがホントよく似合う」

同日の別投稿は「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」とつづり、4枚の写真を投稿。美しいデコルテが際立つオフショルダーの白いドレス姿を披露しています。4枚目の写真では、元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さんや1月に現役引退を表明したフィギュアスケートの本田真凜さんとのスリーショットも。

コメントでは「白いドレスがホントよく似合う」「美ジューーー！！！ 最高！」「めちゃくちゃきれい」「お綺麗です」「ゆきりん、ゴマキと会えて喜んでいたでしょ」などの声が寄せられています。(文:福島 ゆき)