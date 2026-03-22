牡牛座・女性の運勢

自分のなかで重要な決心が固まってくる大事な時期を迎えています。それは社会面にとどまらず、牡牛座自身の人生の挑戦ともいえる側面を持つもの。必要だと思ってきたけれど、なかなか決心がつかず、でもいろいろ前向きなきっかけを得て、「いま」がその時なのでしょう。それによって「何だか自分の深い部分に強さを感じる」牡牛座ですが、ただ親しい周囲の人たちとは考え方や価値観が合わない面もありそうです。対人関係は好調で、対話から元気をもらうことも多いはず。すべての点で折り合わなくても、「それはそれ」として受け止めてください。

牡牛座・男性の運勢

社会面での大きな挑戦に向けて、心身の準備が整いつつある今週です。それは牡牛座に根本的な変化を促すもので、これまでも意識しつつ、なかなか決意できなかった何かなのでしょう。ついに受け止める意欲が生まれ、そのこと自体は嬉しく牡牛座を元気づけますが、ただ身近な親しい人たちとはあまり考えが合わないようです。いまは人との交流が盛んで楽しいとき。食い違いはややしんどいですが、「何に重きを置くかは人それぞれ」です。自分の思いに正直にいて大丈夫です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ