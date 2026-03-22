蟹座・女性の運勢

社会面で具体的な転機がありそう。取り巻く仕事の状況は、すでに変化の気配を見せていたでしょう。「異動の話は聞いていたが、配属先が決定するのがいま」（たとえば）みたいな感じかな。詳細を知り、いっそう意欲的になれる今週です。覚悟は決めつつ能動的でいるのがよさそうです。現在の蟹座はいい意味でもマイペースなため、社会面で期待される自分や自分自身の状況とのギャップを感じる面も。最初は「ちょっとついていけない」と思うかな。いまはそれでもいいと思います。これからのことも含め、自分は何を求めているのか、よく考えてみて。

蟹座・男性の運勢

社会面での覚悟とモチベーションが改めて高まるパワフルなとき。新たな挑戦が必要だとすでに自覚していそうな蟹座ですが、今週は「具体的に自分は何に向かっていくのか」という挑戦の核心が見えてくるのでしょう。ポジティブな要素を感じ取り、やる気が出そうです。ただ同時に、いまの蟹座はいい意味で自分らしくいられる時期で、周囲から期待される自分との差に違和感を覚え、すぐには反応できないことも。自分は何を望んでいるのか、もう少し深く考えてみてもいいのでは。きっと周囲の期待と自分の意志との「接点」がおいおい見つかりますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ