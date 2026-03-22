獅子座・女性の運勢

何らかの大事な覚悟が決まるタイミングです。特にパートナーや親友など、大事な誰かと考えを共有し、今後の自分のために挑戦していこうとしているのなら、いっそう前向きな気持ちになれる今週でしょう。何かポジティブなニュースが入ってくる可能性もあります。ただ、いまはいい意味で自分をケアし、大事にできているので、「そこまで頑張る必要ある？」という思いが浮かんできて、そこに葛藤を覚える可能性も。現状を大事にするか、成長を欲するかですね。「どちらかだけが正しい」わけではありません。時間をかけて本心を確認しましょう。

獅子座・男性の運勢

新しい挑戦に対し、いっそう本格的なスイッチが入るタイミングでしょう。大事な相手と共有しているなら、ここからはより意欲的に向き合っていけそうです。何かそうなるきっかけをつかめる可能性もありますが、そういう気持ちは本物なものの、いまの獅子座は前向きな意味で現状やいまの自分を大事にしたい思いが強く、新たに自分を頑張らせる局面に対して「それでいいのか」と感じる部分もありそう。どちらも本心ですから、じっくり考えてみてください。ただ不調があるなら、そのケアは優先したほうがいいですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ