乙女座・女性の運勢

静かな闘志が本物になりそうなとき。特に社会面では、これまでのパターンにとらわれない成長を目指し始めるはず。それに対し前向きになれるきっかけもありそうです。ただ、対人関係が良好で親しい人たちとの交流が盛んなこともあるなかで、周囲は乙女座の意欲に対しあまり応援的ではないかもしれません。「なぜそこまで頑張らなくてはいけないの？」と言われやすいかも。現段階では理解を得るのが難しいため、情熱については内に秘めておくのが無難です。気が合う面は間違いなくあるので、その部分でのかかわりましょう。

乙女座・男性の運勢

社会面での挑戦を中心に、成長意欲がいっそう強まるパワフルなタイミングです。その必要性を長く感じてきた乙女座ですが、いままではまだ覚悟が決まっていなかったのかも。このタイミングで何か前向きなきっかけを得て、「やる価値はある！」と心から思えるのでしょう。非常に情熱を感じられるときですが、身近な周囲にはいまそれを理解できる人がいなそうなのが難点。対人運は好調ですが、大きな決意については自分だけのものにしておくのが賢明です。「同意を得て決意を固める」のには向かない時期。話すべき時が来るまで、その熱を大切に育てましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ