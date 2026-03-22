天秤座・女性の運勢

パートナーや親友など大事な人との協力により、新たな挑戦への意欲がいっそう強まっていきそうな力強い時期です。今後、お互いに強く影響し合う誰かのモチベーションが上がってくるときなのかも。明るい要素が増え、天秤座もいい意味で引っ張られそうです。ただ、相手のやる気は好調な社会面とはうまく折り合わない面も。周囲に求められる状況なのかも。周囲に求められる状況と、大切な人との関係。どちらを優先すべきか迷いやすいですが、バランスを意識しながら大切な絆を育んで。

天秤座・男性の運勢

パートナーシップを核として、新しい方向への前進が感じられるとき。配偶者や親友など、相手は天秤座の大事な人でしょうが、今後の挑戦に対しいっそう意欲的になり、天秤座もその影響を強く受けそうです。ただ、相手の意欲は好調な社会面とは相いれない面がありそうなのが難しいところ。現在の社会運は非常に好調で、求める声は多いでしょう。バランス感覚が重要ですが、今後の比重はより自分自身の挑戦に傾いていきます。仕事面では「いまこの場で必要なこと」に徹するといいかも。

占い：アストロカウンセラー・まーさ