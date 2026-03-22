蠍座・女性の運勢

社会面で新たな転機となる展開が起こりそうです。すでにその兆候は少し前からありましたが、より具体的な形となってやってきて、蠍座の挑戦をうながすのでしょう。この展開にはおそらく家の状況や家族関係など、プライベート全体も連動してくる面があるのでは。「いよいよ来た」という印象ですが、いま起こす行動は蠍座に力を与えます。ただ同時に、いまの蠍座はいい意味で自分自身に意識が向き、かなりマイペースな状態でもあるのでは。結果、時に自分を急かしてくる状況に対し反発心を覚える可能性もありそうです。それはそれでOKなのですが、今後のためには少し相手の言葉に耳を傾けてみるのも必要かも。

蠍座・男性の運勢

マイペースを貫きながら過ごす蠍座のもとに、社会面での重要な転機が訪れそう。すでにその流れはあったでしょうが、より具体的になり、役割となってやってくる感じです。これは生活のあり方や家族関係など、蠍座の日常に大きな変化をもたらすものでもあり、挑戦意欲は強く刺激されるはず。ですが、「自分らしくありたい」気持ちが強いため、求められるノリにはやや抵抗を感じる場合もあるのでは。「せかされている」と思うかな。基本自分の調子のよさを大事にするのはありです。ただ、時に求められているものに対しても、心を開いてみてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ