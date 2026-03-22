射手座・女性の運勢

本格的に射手座のスイッチが入る（もしくは入れざるをえない）、大事なタイミングがやってきています。ここまでの経緯で「自分はもっと考え方を変え、挑戦していく必要がある」とわかっていたでしょうが、それがかなり具体的になる感じかも。「自分がすべきこと」がわかり、それに連動して意欲もついてくるのでは。が、現状の射手座の日常はかなり恵まれ、とても穏やかな状況にあります。家族など周囲からは「そんなことをする必要ある？」と言われそうですし、自分でもそう感じる面はあるでしょう。葛藤が生まれやすい時期ですが、現状はバランスが必要かな。ただよく考えてみてね。

射手座・男性の運勢

「自分にはやるべきことがある」と強く自覚し、本気のスイッチが入るときでしょう。すでに射手座は、自分が今後思いきった挑戦をしていかなくてはならないと自覚しているはず。その具体的なきっかけがやってくるのがいまなのでは。ただ現状の射手座は、かなり穏やかな日々を送れていそうで、家族など周囲からも「そんな挑戦は本当に必要なのか？」という反応をされそうです。熱意は本物ですが、自分自身も今の平穏を手放すことに迷いを感じるかもしれません。モヤモヤする時期ですが、バランスを取りながら自分に必要なものをじっくり考えて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ