山羊座・女性の運勢

家族関係や生活拠点など、日常の重要な部分で新展開が予想されます。その予兆はすでにあったでしょうが、具体的かつ本格的になるのがいま。今後の仕事や金銭面などもおそらくかかわってくるのでしょう。山羊座としては改めて気合が入りそうですが、現在好調な対人関係のなかでは、そんな山羊座のモチベーションに対し「そんな必要あるの？」的意見を言ってくる人もいそう。特にパートナーや親友など、大事な相手とは現状に対する考え方の差が目立つ時期です。すり合わせが必要なら、まず考えをよく話し合うこと。山羊座自身も、自分のなかの深い部分を整理するべきでしょう。

山羊座・男性の運勢

自分自身と日常を本格的に変える。そんな決意が固まりつつある山羊座。以前から必要性は感じていたでしょうが、何か「やっぱり」と思うような展開があるのかもしれません。ですが、いま身近にいる親しい人たちはそんな山羊座の覚悟をあまり理解しないかも。特にパートナーや親友のような大事な相手は「なぜそこまで？」と疑問を持つようです。その食い違いには戸惑いを覚えるかもしれませんが、まずはよく話し合い、自分自身の本音も確認しましょう。山羊座の覚悟自体は、正しい方向を向いていますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ