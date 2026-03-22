水瓶座・女性の運勢

非常に前向きなできごとや出会いがありそうな、重要な転機となる今週です。新しいことに挑戦し、自分を変えていこうという強い意欲を持っていますが、それを具体的にあと押しする何かが日常に入ってきそうです。すでにその気配はあったと思うので、「本当に来た！」みたいな感じかも。それによって何かが一歩前進しそうです。ただそこで生まれる勢いに対し、水瓶座の状況、特に仕事の周囲は「なぜいまそうする必要があるの？」という雰囲気かも。現状の社会運は非常に好調なので、それと反する挑戦は受け入れてもらいにくいでしょう。水瓶座自身にも葛藤が起こりそうですが、そこはよく考えてみて。

水瓶座・男性の運勢

状況から一歩踏み出すことをうながされるような展開、出会いがありそうなとき。挑戦の意欲自体は本物ですが、いまここで起こるのはかなり具体的な何かなのでは。それに勢いをもらい本気度が増しそうです。ですが、安定して好調な社会運は、あなたの状況を理解せず、「なぜそんなことをやりたがるのか」と言いそうな雰囲気。理解を得るのは難しく、気持ちも乱されそうです。自分がどうしたがっているのか、もう一歩深く考えて。現状のバランスを取りつつ、挑戦する心を大切に。

占い：アストロカウンセラー・まーさ