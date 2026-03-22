魚座・女性の運勢

何か新展開が起こりそうなタイミング。最も影響がありそうなのは社会面や金銭面ですが、今後「もっと挑戦していく必要がある」と考えてきた状況に対し、具体的な形であと押しするできごとがあるのかも。あいまいだったことがはっきりし、意欲が増すときでもあるでしょう。が、現在はいい意味でマイペースで、自分を自由に発揮できるときでもあったため、その展開や入ってくる価値観にやや「急かされている」と感じるのかも。自分自身が今後どうあるべきか、どうしたいのか、葛藤するかもしれません。現状はバランスをとりつつ、より深く考えてみる必要がありそうです。

魚座・男性の運勢

現状に満足する気持ちと新たな挑戦に対する意欲とが自分のなかでぶつかり、葛藤をもたらしそうなとき。今後、自分は大きな挑戦をする必要があるとすでに自覚していそうな魚座。今週はその考えをあと押しするような具体的な展開があり、より前向きに行動を起こしていきたいと感じるでしょう。ただ、いまの状況や自分の状態に対しての満足度もある程度高いため、「この挑戦は本当に必要なのか」という迷いも強まるのがいまかな。結論が出るまではバランスを取りながら進むべきですが、ヒントは「自分が目指したいのはどこなのか」にあるようです。もう少しよく考えてみてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ