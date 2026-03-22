赤西仁「かみきった」長髪から大胆イメチェン 自撮りショットにファン悶絶「爽やかでかっこよすぎ」「新鮮」
【モデルプレス＝2026/03/22】歌手の赤西仁が3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】41歳元KAT-TUN「お顔の綺麗さが際立つ」雰囲気ガラリの新ヘア
赤西は「かみきった」と添え、洗面所で撮影したとみられる鏡越しの自撮りを公開。最近では長髪姿が定着していたが、短くヘアカットした姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「爽やかでかっこよすぎ」「長髪も短めも似合う」「イケメンすぎる」「生活感が見えて嬉しい」「新鮮」「お顔の綺麗さが際立つ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元KAT-TUN「お顔の綺麗さが際立つ」雰囲気ガラリの新ヘア
◆赤西仁「かみきった」自撮り公開
赤西は「かみきった」と添え、洗面所で撮影したとみられる鏡越しの自撮りを公開。最近では長髪姿が定着していたが、短くヘアカットした姿を披露している。
◆赤西仁の投稿に
この投稿に、ファンからは「爽やかでかっこよすぎ」「長髪も短めも似合う」「イケメンすぎる」「生活感が見えて嬉しい」「新鮮」「お顔の綺麗さが際立つ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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