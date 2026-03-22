【漢字クイズ】「脚折」はなんて読む？「あしおり」ではないんです…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「脚折」はなんて読む？
「脚折」という漢字を見たことはありますか？
埼玉県にある、ひらがな4文字の地名です！
いったい、「脚折」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「すねおり」でした。
脚折は、埼玉県鶴ヶ島市に位置しています。
そんな脚折は、江戸時代から続く降雨祈願の伝統行事「脚折雨乞（すねおりあまごい）」が行われる地として知られています。
4年ごとに行われるこの行事では、長さ36m、重さ約3tの「龍蛇（りゅうだ）」を、約300人が担いで市内を練り歩くのだそう。
次の「脚折雨乞」は、2028（令和10）年夏を予定していますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『埼玉県 公式サイト』
・『鶴ヶ丘市 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部