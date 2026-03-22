Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が２２日、滞在中のカナダからリモートで、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（４月２９日公開）完成披露試写会に出演した。特殊メイクや本格アクションに挑んだ撮影を振り返った。

累計発行部数１５００万部突破の鈴木祐斗氏による同名人気漫画が原作。目黒は、元伝説の殺し屋で、現在は「坂本商店」を営む坂本太郎（目黒）を演じている。

目黒は、ディズニープラス配信の時代劇「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影中のため、カナダからリモートで劇場の巨大スクリーンに登場。都内会場にキャスト陣が集結する中、自身は登壇がかなわず「今回は変わった感じですごく（劇場スクリーンに）デカく映っちゃってるんですけど」「カナダからで申し訳ないのですが…」と平謝りした。

福田雄一監督やキャスト陣は、「これがうわさの“デカ目黒”か！」と驚きながら大盛り上がり。共演の高橋文哉は「目黒さんご無沙汰してます！大きいですよ〜！そんなに（通信の）ラグもないんですね」と新鮮そうに語りかけた。

劇中で目黒は、「殺し屋を引退後、家族を愛する平和な日常を過ごすうちに推定体重１４０キロのふくよかなボディーになった坂本」と、「本気モードになるとカロリーが大量消費され、最強の殺し屋としての片りんを取り戻し、急激にやせるスマートな坂本」という二面性を演じ分けている。

目黒は撮影期間について「太っている坂本は特殊メイクで毎回４時間かかっていた。特殊メイク睡魔との戦いで、毎回だいたい負けていました」と白状。「特殊メイクのスタッフさんが『こんなに分厚いメイクしたことないです』とおっしゃっていて。未知のチャレンジをしていた感覚でそれが幸せで楽しかった」と充実の表情で振り返った。