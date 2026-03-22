「さっき原発が吹っ飛んだんだよ」被災地を何度も訪れた漫画家・今日マチ子が「子ども目線で震災を描く」と決めた理由

2021年

「11月、初めて被災地を訪れる。双葉町を一人で歩き、誰もいない町の怖さを体感する。何も知らずに通った富岡駅前が、後に津波被害を受けた場所だと知り、大きな衝撃を受けた」

2022年

「5月上旬、夜ノ森駅から富岡駅までひたすら歩く。5月下旬には仙台、石巻を訪れ、大川小学校へも足を運んだ。そのとき、子どもを主人公にした物語を描きたいという思いが、ぼんやりと心に芽生えた。……（以下略）」

今日マチ子さんnote2025年8月29日『新連載「るすばん猫きなこ」』より抜粋

沖縄戦に着想を得た『cocoon』をはじめ、『アノネ、』『ぱらいそ』の戦争三部作、コロナ禍の日常を記録した『#stayhome日記』シリーズなど、“時代の痛み”に寄り添う作品を描き続けてきた漫画家・今日マチ子さんは、自身のnoteに漫画『るすばん猫きなこ』を書こうと思った経過をこう綴っている（上記は一部抜粋）。

震災発生から15年、報道では“復興”の文字が躍るが、復興の中に、残されているモノや気持ちがたくさんあることを知ったという。『るすばん猫きなこ』は、今日マチ子さんが講談社モーニング・ツーで連載中の漫画だ（3月23日に単行本1巻発売）。

前編では、今日マチ子さんが被災地に足を運び、『るすばん猫きなこ』の着想を得るまでの経緯を聞いた。後編では、原発事故をどう描くか、善意の中に潜む棘、非当事者として震災を描く葛藤、そして石巻という街への思いについて聞く。

※記事では、作品の一部ネタバレを含みます。

子どもの視点で描くことの意味

2011年3月11日に起こった東日本大震災。この災害は、単なる「大地震」ではなかった。地震・津波に続き、レベル7の原子力災害に拡大。自然災害と技術災害が重なった「複合災害」により、長期・広域避難を生み、「故郷に戻れない」という長時間の断絶を生み出した。今日マチ子さんの描く『るすばん猫きなこ』は、まさにそうした断絶を描く作品でもある。

本作はフィクションだが、断絶の大きな原因となった原発事故がテレビ画面ごしに淡く薄い画で描かれる。住民たちが街を去った後、避難区域に一人残る選択をした高齢女性・千代子は「さっき原発が吹っ飛んだんだよ」とユーレイの少女・ここなに言い、こう呟く。

「即死ならまだマシだが、場合によっちゃ長い間苦しめられることになる」

その言葉の意味を、我々読者は知っている。しかし、ここなにはわからない。原発事故を描くにあたって、今日さんが意識したのは「子どもの目線」を守ることだった。

「できるだけ偏ったことを書かない、必ず子どもの目線から読んでわかるものにしようと思いました。補償問題とか原発の技術的な話をしてしまうと子どもにはわけがわからない。ここなは小学1年生ですが、その年齢の子が読んで進められるくらいの情報量に限定しつつ、原発が事故を起こすとすごく怖いということは伝わるように配慮しています」

詳細を書かず、子どものフィルターを通すからこその恐ろしさがある。子どもにとっては「被曝」の意味すらわからないが、何かが進行している感覚はひしひしと伝わってくる。それは大人が読んでこそ、ぞっとする描き方かもしれない。

震災時のペットに対するさまざまな決断

一方、ペットをめぐる描写もさまざまに登場する。避難区域に置いていかざるを得なかった人と、何があっても連れて行くと決めた人。その選択の違いが、静かな分断を生んでいく。

「猫がいるから車中泊でずっと避難していたという方のお話を聞いたんです。最近は、ペットと避難すること（同行避難）が広まってきていますが、実際には厳しい現状もあります。東日本大震災発生当初は、そういった避難の概念はなく、基本的にはペットを連れて避難はできない状況でした。でも、そう言われてもペットを置いていくことに決断できる人ばかりではない。人それぞれの選択があったということを描いておかなきゃいけないと思いました。いろんな考え方を批判せず入れていくことを意識しています」

「どこにも所属しない目線」を保つこと。今日さんが『cocoon』『アノネ、』『ぱらいそ』（いずれも秋田書店）の"戦争三部作"などを描いてきた中で培われたバランス感覚が、震災を描く上でも活きている。

「考え方は人それぞれで、みんな違う。"この人はこういう考えなんだな"と一回引いてみて、その物事に向き合い直すということは意識しています。この作品を描く上で、資料として住民の方が書かれた手記をいろいろ調べたんですが、あえて書かれた時期をばらけさせて読むようにしたんですね。そうすると、震災から3年以内のものは怒りに満ちているものが多く、5年目くらいになると静かなトーンに変わってくるものが増えて。ただ、解決されない悲しみはずっとあるんです」

住む場所の問題はおおむね解決されていても、心の中のもやもやは消えていない。震災と原発の問題がなければ全く別の人生を歩んでいたのに、心のリソースをそこに裂かれ続けている人たちがいる。今日さんはそう語る。

「そもそも理解するのは不可能」から始める

作中に登場する被災者の方たちはそれぞれに大変な経験をしているが、考え方やスタンスは違っていても、基本的にはほとんど「いい人たち」ということが共通している。そこにも、今日さんの思いが込められている。

「いい人だけしか出ないというのは非常に危険だなと思っていて。みんな基本的にはいい人なんだけれど、いい人同士の価値観が食い違って微妙に距離が出る、という世界観なんです」

それは他人事ではない。今日さん自身、自分の中にも「善意の棘」があると吐露する。

「福島産の野菜と九州産の野菜があったら、震災後しばらく、なんとなく九州産を選んでしまっていた自分がいました。それは認めなきゃいけない。それ自体を悪いこととは言えないけれど、結果として被災地の人たちを傷つけている。善意の持つ棘みたいなものがあって、そこからは目を背けたくないなと思います」

今日さん自身、被災地にいたわけではない"非当事者"として震災を描く葛藤も大きいと言う。「被災した方たちは、人生にくさびを打ち込まれたようなもので、そもそも理解するのは不可能だ――。理解している、理解できる、と思わず、そこから始めなければならない」と今日さんは語る。

「まだかさぶたにもなっていない人がいる中で描く難しさは感じています。お話を聞くだけでも"失礼になってないか"と思う。でも過剰にそれを出すのも違うと思うんです。何もなかったように振る舞うのも一つの礼儀なのかなと思ったり……。本当に難しいですよね」

今日さんのコロナ禍の日常を描いた『Distance わたしの#stayhome日記』（rn press）について、ある作家さんがこう語ったという。

「作家さんには『本当に大事なことは、この日記に書いていないよね』と言われたんです。私が被災地でお話を聞いた語り部の方たちにも、話せること、話せないことがあると思いました。私もコロナ禍の日記で、本当に辛かったことは一切書いていなかった。本当に辛いことって、やっぱり外側には出せないんですよね。被災された方の心の中にも、ずっと沈殿しているものがあるんじゃないかなと思っています」

その沈殿しているものに対して、漫画に何ができるのだろうか。

「震災の話を描いてぶつけることで、少しガス抜きのようなことができるのかもしれない。読んで思い出して、一瞬辛いことを重ねてしまうかもしれないけれど、"これは漫画だし"と読み捨てて、少し気持ちが楽になってくれればいいなと思っています」

いつ死ぬかわからないからこそ、描きたい

今日さんは、石巻には何度も足を運んでいる。最初は恐ろしい気持ちで訪ねた場所が、今日さんにとって特別な街になった。

「石巻は復興が進んでいる地域で、通ううちにホームタウンのような温かさを感じるようになりました。石ノ森萬画館があるので漫画に優しい街で、猫の島として有名な田代島もあり、漫画と猫が好きな街なんです。行くたびに漫画家であることに自信を持って帰ってくる場所になっています」

猫の一生を被災地の15年に重ねるという構想で進んでいく本作はどこまで描かれるのか。そう尋ねると、今日さんは静かに語った。

「震災発生からの15年間を描けたらと思っています。亡くなった人（作中ではユーレイ）たちも今はいろんな人に気にかけてもらえているけれど、多分忘れられていくことに直面しなきゃいけないんだろうなと……」

今日さんはこれまでも、一人の人間の目線から時代の出来事に正面から向き合ってきた。その根底には、子どもの頃から常に「いつ死ぬかわからない」という恐怖を抱えて生きてきた実感があったと話す。

「大きな災害が多いからか、日本人がみんな持っている"明日死ぬかも"という気持ちは独特のものだし、逃れようがない。蓋をせず向き合わなきゃいけない。でも、恐怖が大きくなりすぎると動けなくなるので、漫画というフィクションでときどきそれをぶつけて、恐怖を解放していく。自分の内に抱えすぎないようにできるんじゃないかなと思って描いています」

亡くなった人の目線に立ち、その人のことを考えてみる。その姿勢は本作でも変わらない。

「生き残った人たちの中には、"あの日、もう一言言っておけばよかった""自分が戻って助ければよかった"という後悔がある。誰しもが"何かしてあげられたんじゃないか"という気持ちを持っている。だから物語の中だけでも、何かひとつやって、納得して天国に行けるというシステムを作りました。生き残っている方たちの心を少しでも楽にする方法を、物語の中に用意していければと思っています」

【インタビュー前編】石巻・大川小学校話を聞き…漫画家・今日マチ子の被災地への思い。「家族を失った人はどう心に折り合いをつけていくのか」