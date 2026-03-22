沖縄で、野菜や果物に深刻な被害をもたらす外来種の害虫が広がっています。全国的に被害が拡大する可能性があるため、害虫を根絶させるための壮大で大掛かりな作戦がスタート。そのベースには、54年前の経験がありました。現地で対策の全貌を取材しました。

■2024年、沖縄北部で侵入を確認

去年4月、那覇空港に出現したある看板。ゴーヤーをはじめ、沖縄産の野菜や果物が県外への持ち出しを制限されていることを知らせるものです。

沖縄では今、「セグロウリミバエ」という外来の害虫が広がり始めています。東南アジアなどに生息する、8ミリの大きさのハエです。主にウリ科の果実に卵を産み、孵化した幼虫が実を食い荒らし、腐らせます。

風に乗って飛来したなどの可能性があり、2024年3月、沖縄北部で侵入を確認。繁殖力が極めて高く、周辺の離島にも広がりました。

■スイカ農家ではどんな対策が？

沖縄ではハエとの闘いが始まっています。出荷を控えたスイカ農家を訪ねました。今帰仁村の「かりゆしすいか農園」の上間泉穂さんに聞きました。

「3週間ちょっとで収穫を迎えるところです。ハウス栽培なので（虫が）入らないように対策すれば特に（被害は）ないんですけど、入らないようにするために（ハウスの）裾に開いていた穴に全部テープで貼ったりとか」と話します。

ハウスにハエが入り込まないよう、ネットを金具で固定。わずかな隙間もつくりません。商品にならず捨てるものはハエが卵を産み付けないよう、袋に入れて処分します。

上間さん

「（ハウスの）外に投げて土にかえらせることができなくなったので、一個ずつ拾って袋に入れて、焼却炉に持っていきます。大変なんですよ、コレ（スイカの入った袋）持つのが。でも自分たちの畑で寄生してしまったという事実をつくりたくないですし」

■家庭菜園でハエの寄生を発見

農家の対策もあり、農作物の被害はまだ確認されていません。沖縄で被害を食い止め、県外へ広がらないよう努力が続いています。

河原農園（八重瀬町）の河原徹さん

「（ハエが）沖縄県外に行ってほしくないですよね。行ったらもう、全部ダメになっちゃう。一日でも早く、みんなで協力して終息に向かえれば」

一方で家庭菜園からはハエの寄生が見つかり、県はウリ科の栽培を中心に自粛を呼び掛けています。

住民

「自分はウリ類はもう植えない。植えるのであればちゃんとビニールハウスみたいな感じで、虫がつかないようにと（市民農園の管理人が）指導していました」

別の住民

「心配ですからね。ゴーヤーは一回やめて、観葉植物を植えるようにしています」

■子どもを作らせず根絶させる作戦

セグロウリミバエはゴーヤーなど沖縄特有の作物だけでなく、キュウリやトマトなどにも寄生します。国は緊急防除を開始。これらの作物の移動を制限しました。

被害が広がるのを阻止しなければ…。沖縄では、大規模なプロジェクトが始まりました。害虫の根絶作戦です。

その最前線を訪ねました。沖縄県病害虫防除技術センターの伊禮信さん（58）は「本来は日本にはいない虫です。根絶やしにするためには子どもをつくらせない、次の世代をつくらせない」と話します。

子どもをつくらせず、害虫を根絶させる。そんなことが可能なのでしょうか。

伊禮さん

「かつて成し遂げた知識や経験などの蓄積があって、我々今いけると思って踏ん張っている」

■54年前、作物に壊滅的な被害

実は、外来のハエによる被害は初めてではありません。54年前、沖縄ではセグロウリミバエと似た外来種のウリミバエが大繁殖し、作物に壊滅的な被害を与えていました。

この時、沖縄は本土に復帰したばかり。ゴーヤーをはじめ、沖縄産の野菜や果物を県外で販売しようとしていた矢先に、出荷できなくなったのです。

当時、対策に関わった男性に話を聞くことができました。40代で沖縄県の植物防疫係だった与儀喜雄さん（88）は、ウリミバエ根絶の最前線に立っていました。

与儀さん

「もう、相当苦労しました。『ウリミバエで（作物が）全部やられてる。どうしたらいいか』と（住民から）電話がかかってくるわけね」

このままでは、沖縄の作物は全滅してしまう。すでに広がったハエをどうすればいいか…。答えが出ないまま時間が過ぎていきます。

■生殖機能を破壊し、大量に放つ

そんな時、アメリカの学者の研究から、害虫を全滅させる方法があると分かりました。「放射線を使って、昆虫を不妊化することができる」と与儀さんは言います。

オスに放射線を当て、生殖機能を破壊して大量に野に放ちます。交尾したメスの卵は孵化することがありません。すると世代ごとに個体数が減っていき、やがては全滅するという方法でした。



与儀さん

「不妊化する方法としては、いろんな薬があったわけですよ。だけどその薬が公害になるから･･･」

使われたのが、医療現場でも用いる放射性物質の「コバルト60」。多くの不妊虫が必要になりました。そこで虫を大量に人工飼育するという、前代未聞のプロジェクトが始まります。

与儀さん

「人工飼育するために（親虫から）卵をとらないといけない。初めは全部失敗。なかなかうまくいかないね」

■作り出した不妊虫をどう放つ？

飼育箱で親虫に卵を産ませ、幼虫がさなぎになったところで放射線を当て、生殖機能を破壊。大規模な作業で大量の不妊虫を育てました。次の課題は、作り出した不妊虫をどうやって沖縄中に放つかでした。

与儀さん

「照射した虫を箱に入れてね、ヘリにつけて（上空から）落としていくと」

根絶作戦は20年を超えます。放たれた不妊虫は、約530億匹に上ります。1993年、ついに沖縄全土からウリミバエを根絶。沖縄の野菜が県外に出荷できるようになったのです。

当時珍しかったゴーヤーも本格的に全国の食卓に上がり、広く知られ、親しまれるようになりました。ウリミバエを根絶させたからこそできたのです。



与儀さん

「ああだこうだと言ってね、一生懸命みんなで工夫してやった。ゴーヤーが作れる、食べられると、みんなが喜んでくれてね」

■300万匹の不妊虫をのせたヘリが空へ

それから31年、今度はセグロウリミバエが襲来。一刻も早い対策が必要でした。そこで再び、根絶作戦を始めることになったのです。当時の方法を使い、大量の不妊虫を育てています。

カセットには150万匹の不妊虫が入っています。これを2台ヘリに取り付けて、上空から撒くのです。300万匹の不妊虫をのせたヘリが飛び立ちました。取材した日は南部から北部、そして久米島に放たれました。

フライトは週に3日。セグロウリミバエを根絶するまで、こうして不妊虫を撒き続けます。

■水際作戦…「穴があれば全部ふさぐ」

沖縄の観光地でも水際作戦を展開中です。那覇市にある小禄青果店の小禄賢さんは「合格シールっていうのがあるんです」。厳重な検査のもと、合格証が貼られた野菜のみ、県外への出荷が許可されています。

観光客に人気が高いドラゴンフルーツなどにも寄生します。観光客が持ち帰りたい時は、どう対策するのでしょうか。フルーツ市場の浜川愛さんはこう言います。「全部テープでとめて、（虫が入りそうな）穴があれば全部ふさぐ。大変だなあと」

■奄美地域では…100匹以上を確認

一方、奄美地域では1月27日〜3月2日に138匹のセグロウリミバエを確認（農林水産省の植物防疫所HPより）。被害を食い止めるための戦いは続きます。

伊禮さん

「生き物をある地域から根絶するというのは、すごく壮大で大がかりな取り組みです。沖縄の野菜を皆さんが引き続き食卓で食べることを考えると、（根絶への）責任も感じるところです」

■店頭で販売中の野菜は検査済み

桐谷美玲キャスター

「こういった状況になっていると知らなかったですし、54年前にも根絶の作戦をしていたんだと初めて知りました」

「私はゴーヤーが大好きで、あの時に頑張ってくださった人たちがいたから今、おいしく食べられるんだと頭が下がる思いでした。これからも作戦は続いていくんですね」

鈴江奈々アナウンサー

「沖縄では懸命の努力が続いています。今、お店で販売されている野菜などは検査を終えて出荷されているので、安心していいということです」

（3月18日放送『news every.』より）