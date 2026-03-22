TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が22日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演した。15日の放送で、今月いっぱいでの番組卒業を発表。この日が最後のレギュラー出演となった。

4時間にわたる生放送のエンディング。山本アナは「あらためまして4年間、本当に皆さんありがとうございました」と感謝を口にした。

22年から4年間、アシスタントを務めた。週1回のラジオ番組のレギュラー出演は、同番組が初めてだったという。「ラジオのイロハというか、テレビは基本的に報道番組だったんですけどど、ラジオでしか出せない面を爆笑問題のお二人、スタッフさん、リスナーの皆さんに引き出してもらったと思います」と語った。

15日の発表では、急な担当番組変更だったことを明かしていた。「急な卒業なので、何かよう分からん憶測なんかも飛び交っていますけど！」。憶測の声にはクギを刺しつつ、「皆さん、ありがとうございました」とあらためて感謝を伝えた。

最後は田中裕二が「恵里伽さま、“ごっさっさま”でした！」と、ねぎらいの言葉を豪快にかむ一幕もあった。山本アナは「グダグダだなあ！」と痛烈にツッコミ。笑いに包まれたまま、最後の出演を終えた。

山本アナは4月から、「荻上チキ・Session」（月〜金曜後5・00）の火曜パートナーを務める。「日曜サンデー」は4月から、篠原梨菜アナウンサーを新たなアシスタントに迎える。