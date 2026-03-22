メイベリン ニューヨーク数量限定♡高発色×うるおい新リップ誕生
ぷるんとしたうるおいリップがトレンドの今、メイベリンニューヨークから理想を叶える新作「リフターグレーズ」が数量限定で登場。スキンケア発想の保湿力と、美しい発色を両立した注目アイテムです。フルーツキャンディーのような可愛いカラー展開も魅力で、毎日のメイクがもっと楽しくなる予感♡春の新作コスメとして見逃せません。
うるおい×高発色を両立
全6色 価格：1,980円(税込)メーカー希望小売価格
「メイベリンリフターグレーズ」は、バームのようなうるおいとリップカラーの発色を兼ね備えた新作。
約70％オイルベースの処方により、しっとりとした塗り心地なのに、ひと塗りでしっかり色づくのが特徴。透け感のあるツヤ発色で、今っぽい“ぷるぷる唇”を演出します。
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スキンケア発想の保湿力
アセロラ果実エキス*²とヒアルロン酸Na*³を配合し、唇の乾燥を防ぎながらうるおいをキープ。
リップケアとメイクを同時に叶えたい方にもぴったりの設計です。かさつきが気になる日でも、なめらかな仕上がりに導いてくれるのが嬉しいポイント。
*2*3 保湿成分
選べる6色のキャンディカラー
■キャンディーカラー
003ローズバイト
004チェリースワール
005ピーチクエンチ
■肌なじみカラー
006キャラメルグロウ
007ベリーヘイズ
008アサイーグレーズ
アジア人の肌に馴染みやすい設計で、ナチュラルにも華やかにも仕上がります。その日の気分やファッションに合わせて選べるのも魅力です。
毎日使いたくなる新定番リップ♡
うるおい・ツヤ・発色をバランスよく叶える「リフターグレーズ」は、忙しい朝でもさっと塗るだけで理想の唇に仕上がる優秀アイテム。可愛いカラーと心地よい使い心地で、つい手に取りたくなる一本です。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡