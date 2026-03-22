Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮（２９）が２２日、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（４月２９日公開）完成披露舞台あいさつに滞在しているカナダからリモートで緊急参加した。共演の高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、福田雄一監督らは登壇した。

目黒はハリウッド製作陣による世界的ヒット作のドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影専念でカナダに長期滞在しているためリモート参戦だった。巨大なスクリーンに映し出されると会場には大歓声が起こった。福田監督が「これが噂のデカ目黒か」と笑い、目黒自身も「すごいでかく映っているんですけど、皆さんで笑っていただけたらうれしい」と笑顔を見せた。

演じるのは元最強の殺し屋・坂本太郎。「銀魂」シリーズや「今日から俺は！！劇場版」で知られる福田監督がメガホンを取っており、圧倒的なアクションに加え、体重１４０キロという原作に忠実な姿になるため、特殊メークで“巨大化”にも挑戦。これまでに経験のないタイプの役柄で新境地を開拓して見せた。

太った坂本の場合は４時間の特殊メークを施した。激しいアクションに関しても「ほぼ全カットを目黒くんがやっている」（福田監督）といい、目黒は「なるべくうそはつきたくない。自分にとってもいい経験になる」と挑んだ。

特に、コンクリートの上をスライディングするシーンがあり、けがを避けられない可能性が高い場面でも「スライディングは僕がやった方がいいですよね」と志願。その結果、顔の見える正面からの映像を収めることができたという。

最後に目黒は「スタッフ、キャスト一同、強いリスペクトを込めて作った。原作ファンも喜んでいただける。クオリティーはめちゃくちゃ高いです。カナダからで申し訳ないですが、よろしくお願いします」とアピールした。