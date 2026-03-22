“菊池桃子”『週プレ』グラビアに登場 プール＆ビキニ姿で抜群のスタイル披露
菊池桃子が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】プールでのグラビアを展開した菊池桃子
菊池は、1月5日生まれ、宮城県出身。2020年から23年まで、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」として活動。現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters」として活動中。また、26年の卓上カレンダーと、ジャケットに起用されたコンピレーションCD『潮風ドライヴ〜 SUNSHINE DRIVE 〜』が発売中。
今回のグラビアでは、プールでのビキニ姿や口を尖らせた愛らしいカットなどを収録している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、宇咲、高橋かの、和地つかさ、神南りなが登場する。
【写真】プールでのグラビアを展開した菊池桃子
菊池は、1月5日生まれ、宮城県出身。2020年から23年まで、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」として活動。現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters」として活動中。また、26年の卓上カレンダーと、ジャケットに起用されたコンピレーションCD『潮風ドライヴ〜 SUNSHINE DRIVE 〜』が発売中。
今回のグラビアでは、プールでのビキニ姿や口を尖らせた愛らしいカットなどを収録している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、宇咲、高橋かの、和地つかさ、神南りなが登場する。