◇プロ野球・オープン戦 楽天 6-2 巨人(22日、東京ドーム)

巨人はオープン戦最終戦で失点を重ね、楽天に敗れました。

この日の先発は、古巣との対戦を迎えた則本昂大投手。初回から先頭に2塁打を浴びるなど、1アウト1、3塁のピンチからマッカスカー選手の先制タイムリーを浴びます。その後は状態を徐々に持ち直し、3回は三者凡退。しかし4回、1アウトからボイト選手の勝ち越しソロを浴びました。

続く5回からは戸郷翔征投手が登板するも、機動力も見せる楽天の前に失点を重ねます。1アウトから小深田大翔選手に死球を与えると、続く浅村栄斗選手のヒットの間に、この小深田選手が好走塁。一気に生還します。さらに続くマッカスカー選手がタイムリー。その後もわずかに体をかすめた死球でランナーを背負うと、2アウト1、2塁では好調を見せる辰己涼介選手のタイムリーを浴び、この回一挙4失点としました。

以降はリリーフ陣が無失点のイニングを重ねるも、打線の奮起ならず。それでも俊足の宇都宮葵星選手と浦田俊輔選手が機動力を見せて1点をもぎ取る姿を見せるなど、最終戦でアピールしました。