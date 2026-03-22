◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第８節 鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）

鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ＤＦ植田直通が決勝点を奪った、

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２００９年シーズン以来、１７年ぶりとなった千葉とのリーグ戦は、前半４分に電光石火の先制点が生まれた。ＣＫの守備からハーフウェーラインの手前でＭＦエウベルがボールを受けて前を向き、そのままドリブル突破。最後はカットインからそのまま強引に流し込み、先制に成功した。

その後はチャンスを多くつかみながらも、徐々にトーンダウン。今季初先発となったＤＦ関川郁万が左センターバックに入ったものの、ビルドアップに苦戦しミスが目立つ展開に。前半は１―０で折り返した。

後半もピリッとしない時間帯が続く。すると２５分、スローインを逆サイドに振られたところから失点し、同点に追いつかれた。

それでも勝つのが、今季の鹿島の勢いか。後半３９分、左ＣＫのキッカーを途中出場のＭＦ柴崎岳が務め、ニアサイドへ鋭いキック。これを同じく途中出場のＭＦ知念慶がファーサイドへ流し、ＤＦ植田直通が合わせた。

早い時間帯に先制したチームが陥りがちな展開となり、一時は追いつかれながらも勝ち点３をゲット。これで全て９０分勝利での７連勝となった。