◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節 川崎０―５横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）

川崎はホーム国立でのダービーで、痛い黒星を喫した。前半２分にＤＦ三浦が蹴ったＦＫから、ＭＦ脇坂が左足シュート。こぼれ球をＤＦ松長根が押し込んで先制点かと思われたが、ＶＡＲチェックの末、松長根の位置がオフサイドであったため取り消しに。すると前半３０分、中央の横浜ＦＭ・ＭＦ遠野からサイドに展開されると、ＦＷクルークスのラストパスからＦＷ谷村が右足で押し込まれ、先制点を許した。

前節は、東京Ｖを２―０で下し、開幕節（２月８日・柏戦）以来となる９０分勝利で勝ち点３獲得となった。勢いをつなげたかったが、後半８分にも横浜ＦＭ・ＭＦ天野に追加点を献上した。０―２の後半１６分にはＭＦ家長、ＦＷ伊藤らを投入し、打開を図った。

だが、同１７分に天野にこの日２点目、同２７分にもＦＷユーリ、同３３分にもＣＫからＤＦキニョーネスにゴールを奪われ、今季最多となる５失点で完敗。ホーム試合でクラブ最多となる観衆５万２７５人が詰めかけた中、ライバルクラブに屈辱の大敗となった。