【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】横っ飛びでキャッチした「神セーブ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の守護神が大一番で躍動。絶体絶命のピンチで見せた“キャッチングセーブ”が話題を集めている。

日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客が詰めかけた完全アウェーの空気の中、前半17分にFW浜野まいかが挙げたゴラッソによる1点を最後まで守り抜いて1ー0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

この日の日本は、ボール支配率が46.9%、被シュートが16本と今大会で最も守備に回る時間帯が長く、とりわけ試合終盤は相手の猛攻を受け続けた。中でも大ピンチだったのが、89分のワンシーンだ。

オーストラリアは右サイドから仕掛け、DFエリー・カーペンターが大外からクロス。ゴール前に上がっていたMFアランナ・ケネディが、DF古賀塔子と競り合いながらヘディングシュートを放った。

今大会でアジアナンバーワン守護神に輝く

シュートはゴールの枠内を捉えていたが、山下が鋭い反応で横っ飛び。しかもこの緊迫した局面で、両腕でしっかりボールをキャッチしたのだ。パンチングに逃げていれば相手に二次攻撃を許していた可能性が高く、まさに値千金のキャッチングだった。

このビッグセーブはSNSでも話題を集め、ファンからも「山下選手の神セーブかっこよかった」「鳥肌モノだった」「山下さんのキャッチ凄すぎて叫びました」「スーパーキャッチ」「あそこでキャッチできるの素晴らしい」「決められたと思ったのをよくキャッチしたな」「山下さんそれキャッチするのエグイて！」など称賛の声が寄せられた

なお、今大会の山下は4試合出場でクリーンシート3試合、わずか1失点、7セーブを記録。大会最優秀GKに輝き、アジアナンバーワン守護神の称号を手にした。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

