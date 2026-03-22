◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第8節 清水3―1広島（2026年3月22日 IAIスタジアム日本平）

J1清水はホームで広島と対戦し、3―1で勝利した。5試合ぶりに90分間で勝ちきり勝ち点3を獲得。中3日で続いた3連戦の最終戦を白星で締め、3連勝を飾った。

今季最多の3得点を奪った。前半19分、FW北川航也（29）のシュートのこぼれ球に反応したDF吉田豊（36）が左足を振り抜き先制。「意味不明なガッツポーズをするぐらいうれしかった」とチーム最年長のベテランは自身5年ぶりの得点を喜んだ。

さらに同21分、FW呉世勲（オ・セフン、27）が相手のビルドアップにプレッシャーをかけ、日本代表GK大迫敬介の隙を突いて足を伸ばしながら押し込み追加点。前半のうちに2点のリードを奪った。後半は相手が3バックから4バックに変更し、序盤は押し込まれる時間が続いた。それでも同21分、左からのグラウンダークロスを大外で待ち構えたFW北川が右足で流し込み3点目。今季2点目でリードを広げた。

チームは後半39分にクロスから失点する場面もあったが、5試合ぶりの勝ち点3をつかみ、4試合連続PK戦突入という停滞していた流れを断ち切った。

吉田孝行監督（49）は「ホームで勝ち点3を取れてうれしい」と手応え。活躍したDF吉田については「サッカーは年齢じゃないと証明してくれている」と舌を巻いた。