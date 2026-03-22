ＪＲＡの稲垣幸雄調教師（４８）＝美浦＝が２２日、中山９Ｒ鎌ケ谷特別をカネショウレジェン（牡４歳）で制し、ＪＲＡ通算１００勝を達成。これが今年のＪＲＡ初勝利となった。

昨年１２月６日に２歳未勝利をハニーオーケストラで勝利して以来の勝ち星。２着に健闘するレースはあったものの、勝ち切れず「やきもきする競馬ばっかりだったんですけれど、（勝てて）良かったです」と晴れやかな表情。５戦ぶりの１２００メートル戦について「久々で流れに乗れるかなと心配していましたし、スタートもそんなに早いわけではなかったのですが、向こう正面から上がっていくときはリズム良く運んでいた。４角の手前から上がってくる感じは、あとはいつ追いだすのかなと安心して見ていた。いい内容だったんじゃないかな」とレースを振り返った。

鞍上のＣ・ルメール騎手も「スタートはあまり早くないから後ろからになりましたが、この馬のリズムで走れました。３角でポジションを上げて手応えもよかったですし、直線は手前を替えてからまた加速してくれました。最後はいい脚でした」と評価した。ルメール騎手はこれで今年の５０勝目。メモリアルづくしの一戦となった。