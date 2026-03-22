【スリコ】キッチンが一瞬ですっきり＆便利＆垢抜ける「コンロ周り便利グッズ」3選

料理をしていると、調味料が増えたり油はねが気になったりと、コンロ周りが散らかりがち。使い勝手のよいキッチン環境を整えるには、収納や便利グッズを上手に取り入れるのがポイントです。

今回は、プチプラ雑貨「3COINS」で見つけた、コンロ周りを快適にしてくれる便利アイテムを3つ紹介します。省スペースで使える収納や調理サポートグッズなど、キッチンをすっきり整えたい人におすすめです。

組み立ても簡単で使い勝手抜群！

●引き出し調味料ラック（1980円）

コンロ横などのちょっとしたスペースに設置できる調味料ラックです。引き出しタイプなので奥に収納したボトルも取り出しやすく、背の高い調味料や油ボトルなどをまとめて収納可能。上段のオープン棚にはよく使うスパイスを置くことができます。

「背の高い調味料も片付けられる」「組み立てるのが簡単だった」「引き出しだから油跳ねも安心」とSNSにコメントが。マグネットが付く仕様なので、キッチンタイマーなどを付けられるのも便利なポイントです。

●伸縮コンロカバー（2200円）

コンロの上をカバーして作業スペースとして使える便利アイテムです。幅は約33.5?64cmまで伸縮するので、2?3口のコンロに対応。料理をしていないときはカバーとして使うことで、調理台のスペースを広く使えます。

SNSでも「キッチンを広々と使えるようなるし買って良かった！」「バズってた理由がわかるわ」と評判。使わないときは脚を折りたたんでコンパクトに収納できるのも魅力です。

●レンジフードマルチツールフック（1320円）

レンジフードに引っ掛けて使える、キッチンツール収納アイテムです。フックや小物ケースが付いており、お玉やフライ返し、キッチンばさみなどをまとめて収納できます。よく使う調理器具を手の届く位置に置けるので、料理中の動きもスムーズになりますよ。

「使いたい時にすぐ取れるのが嬉しい」「コンパクトに片付くし、なんだかおしゃれに見える」とSNSにコメントが。幅約30cm、耐荷重は全体で約3kgと、日常使いのツールを整理するのにちょうどいいサイズ感で、コンロ周りのスペースを有効活用できる便利アイテムです。

コンロ周りのスペースをうまく活用すれば、料理の準備や片付けもスムーズに。キッチンを使いやすく整えたい人はスリコの店舗やオンラインストアチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部