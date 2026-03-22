株価指数先物 【週間展望】―米国市場の調整入り回避を見極め
今週の日経225先物は、イラン戦争を巡る不透明感を背景にボラティリティ（変動幅）の大きい相場展開が見込まれる。中東情勢を受けた米国市場の動向に一段と注意を払うことになろう。
先週の日経225先物は、週前半は膠着感の強い展開だったが、週後半は荒い値動きをみせた。18日に1490円高で一時5万5000円台に乗せる大幅反発を演じたものの、19日は一転して1920円安と前日の上昇分を打ち消し、5万2990円と5万3000円を割り込んで終えた。この時点で、足もとで支持線として機能していた75日移動平均線（5万3050円）を下回ってきている。
19日の取引終了後のナイトセッションは、日中比340円安の5万2650円と同線を明確に割り込む形で始まったが、いったん5万3450円まで切り返した。だが、20日の祝日取引のナイトセッションでは一段と下へのバイアスが強まり、一時5万0900円まで売られ、日中比1970円安の5万1020円で終えている。9日につけた直近安値（5万1160円）を割り込み、ボリンジャーバンドの-2σ（5万1400円）を下抜け、-3σ（4万9370円）が射程に入ってきた。
週足で26週線と-1σが位置する5万1640円水準を下回ってきたことで、-1σを挟んだ-2σ（4万9300円）と中心値（13週線：5万3970円）辺りのレンジが意識されてきそうだ。祝日取引での下げは20日の米国市場の下落の影響が大きいが、米国がイランへの地上部隊の大規模派遣に向けて準備を進めているとの報道が嫌気された。トランプ米大統領がイランとの交渉に消極的な姿勢を示したと伝わり、週末を前に投資家のリスク回避姿勢が強まった形である。
NYダウは3日続落し4万5577ドルで終えているが、これにより52週線（4万5446ドル）に迫ってきた。また、S＆P500指数やナスダックも同線に接近してきている。これら主要指数が同線を明確に割り込んでくると、調整トレンド入りしたとの見方が勢いを増すとみられる。その場合、ファンドなどがポジションを圧縮する動きを強めてくる可能性があり、東京市場でも下へのバイアスを強める一因となろう。
一方で、日経平均株価は13週線（5万4140円）が抵抗線として意識されてきたが、52週線（4万5457円）との乖離は大きい。中東情勢が落ち着きをみせてくると、相対的に底堅さがみられる日本株への資金流入が意識されてくる可能性がある。逆に中東情勢がさらに混迷を強めてくる局面では、先物主導でのショートが強まりやすく、イレギュラー的に-3σ割り込んでくる展開も想定しておきたい。
イランのアラグチ外相は日本側との協議を経て、日本関連船舶のホルムズ海峡通過を認める用意があると明らかにしたと報じられている。トランプ大統領は22日、48時間以内にホルムズ海峡の完全開放を行うよう、自身のSNSに投稿したと伝えられている。開放しなければ複数のイラン国内の発電所を攻撃すると報じられており、高水準で推移する原油価格の動向が手掛かり材料となってくるだろう。
そのため、米国市場の調整トレンド入りの可能性を考慮しつつ、オプション権利行使価格の4万8000円から5万4000円と広めのレンジを想定する。
20日の米VIX指数は26.78（19日は24.06）に上昇した。週間（13日は27.19）では下落している。週前半は低下傾向が続き、18日には一時21.47まで下げて支持線として機能していた25日線（22.33）を割り込む場面もみられた。週後半は上向きで推移する同線（25.22）にサポートされて上昇し、20日には一時29.28まで切り上がっていた。ただ、トレンドは上向きであるものの、9日につけた35.30を依然として下回っている。30.00を割り込んでいる状況下では、それほどリスク回避姿勢は強まらないとみられる。