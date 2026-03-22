「オープン戦、巨人−楽天」（２２日、東京ドーム）

楽天はドラフト１位の藤原（花園大）が先発。五回途中３安打１失点だった。

１点リードの三回に連打を浴びて１死一、三塁とされ、暴投でオープン戦初失点。それでも続くピンチに４番・ダルベック、５番佐々木を内野ゴロに打ち取った。

「得意球としているスライダーの制球が上手くいかなくて。そこから真っ直ぐも思っているようなボールを投げることができなかったんですけど、その中でカーブであったりスプリットといった他の球種で勝負して、アウトカウントを重ねられたっていうところは良かったかなと思います」と振り返った。

初失点に関しては「マウンドに上がる以上は、０で抑えたかった」と悔やんだ。開幕に向けて「ゾーン内での真っ直ぐの強さであったり、変化球自体も通用するボールはあると思えたんですけど、それ以上に無駄なランナーを出してしまうところなど、自分にとっての課題にしっかり目を向けてやっていかないといけないなと感じています」と気を引き締めた。

オープン戦は４試合に先発。防御率０・６６の好成績を残した。