¾¾±ºÍª»Î¡Êº¸¡Ë¤¬¾®Àî¾æÂÀ¥Þ¡¼¥¯¤«¤é´ÓÏ¿¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹­Åç¶¥ÎØ£Æ­µ¡ÖÂè£³£¹²ó¸ÅÅÄÂÙµ×µ­Ç°ÇÕ¡¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÇÕ¡×¤Ï£²£³Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£º£¥·¥ê¡¼¥ºÃÇÁ³¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£µ¡á¹­Åç¡Ë¤À¡£

¡¡£Óµé£±ÈÉ¤È¤·¤Æ£²£°£²£¶Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ìò¼Ô¤¬°ã¤¦¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³Æ½ê¤Ç³èÌö¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²·î¤Î£Ç­µÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ò´Þ¤á¤Æ·è¾¡¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Æ­µ¤Ë¸Â¤ë¤È£µÀá£³£Ö¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£Àá¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£´·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ£Æ­µÀï¡£½éÆü¤Ï¡ÖÁ°¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¾®Àî¾æÂÀ¤Ë²÷¤¯Á°¤òÇ¤¤»¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤À¤·¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¡£¹­Åç¤ÎÂç´ÇÈÄ¤¬½éÆü¤«¤é»ý¤ÁÌ£¤Î¾¡¤Á¤ËÅ°¤¹¤ëÁö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£