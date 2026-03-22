¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¦¸ÅÅÄÂÙµ×µÇ°ÇÕ¡Û¾¾±ºÍª»Î¤¬£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¸µ£Æµ¤ËÅÐ¾ì¡ÖÃÏ¸µ¤À¤·¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÂè£³£¹²ó¸ÅÅÄÂÙµ×µÇ°ÇÕ¡¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÇÕ¡×¤Ï£²£³Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£º£¥·¥ê¡¼¥ºÃÇÁ³¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£µ¡á¹Åç¡Ë¤À¡£
¡¡£Óµé£±ÈÉ¤È¤·¤Æ£²£°£²£¶Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ìò¼Ô¤¬°ã¤¦¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³Æ½ê¤Ç³èÌö¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²·î¤Î£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ò´Þ¤á¤Æ·è¾¡¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Æµ¤Ë¸Â¤ë¤È£µÀá£³£Ö¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£´·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ£ÆµÀï¡£½éÆü¤Ï¡ÖÁ°¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¾®Àî¾æÂÀ¤Ë²÷¤¯Á°¤òÇ¤¤»¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤À¤·¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¡£¹Åç¤ÎÂç´ÇÈÄ¤¬½éÆü¤«¤é»ý¤ÁÌ£¤Î¾¡¤Á¤ËÅ°¤¹¤ëÁö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£