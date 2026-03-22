【studio CLIPのサロペット】が40・50代におすすめ！「スッキリ見え」「リラックスして着られる」

春のカジュアルコーデをおしゃれに楽しむなら、大人も着こなしやすいサロペットに注目してみて。【studio CLIP（スタディオクリップ）】からは、楽に着られて体型カバーにも一役買ってくれそうなデニムサロペットが登場しています。ぜひ春コーデに取り入れてみて。

大人に似合うデニムサロペット

【studio CLIP】「ダブルフロントデニムサロペット」\6,290（税込・セール価格）

華奢なストラップやフロントジッパーなどを採用したデザインが、大人の着こなしにもなじむサロペット。胸元がスッキリ見える深めVネックとの前後2WAYで着られるうえ、合わせるインナーしだいでオールシーズンさまざまな着こなしを楽しめるのが魅力です。ピンタックブラウスやきれいめ小物と合わせれば、上品カジュアルな装いに。

大人っぽく着られるブラックのサロペット

「程よいワイド感で体型を拾いにくいので、リラックスして着用できる」とスタッフさんも推すサロペット。ブルージーンズのカジュアルさが気になる人は、ブラックがおすすめです。配色の効いたインナーを合わせれば、こなれ感のある大人カジュアルコーデの完成。

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writer：Emika.M