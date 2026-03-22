1.飼い主の衣服や外からの荷物に付着している

寄生虫は、猫自身が外へ出ることによって感染すると思っていませんか。猫が室内だけで過ごしていたとしても、外からは様々なものが持ち込まれます。

飼い主さんが外へ行けば、衣服や靴、バッグなどに寄生虫やその卵が付着してしまうことがあるのです。特に、アウトドアや畑仕事の後は要注意。外で猫と触れ合った場合もノミやダニが付着する可能性があります。そのまま帰宅すれば、猫に感染してしまうのです。

外からは、宅配便が届くこともありますね。荷物の袋や段ボールに寄生虫や卵が付着していることも考えられます。特に猫は段ボールが大好きです。そのため、空き箱で遊んでいるうちに寄生虫に感染してしまうこともあります。ノミは、瓜実条虫という寄生虫を媒介することもあり、油断できません。

2.家の中で虫やネズミを食べてしまう

現代の家屋では、ネズミが出ることは少ないかも知れませんが、ゴキブリの侵入を完全に防ぐことは難しいでしょう。猫がネズミやゴキブリを食べて感染するのが、猫回虫という猫の小腸に寄生する寄生虫です。他の動物や人間にも感染することがあるため、注意が必要です。

ネズミは、猫条虫という寄生虫も媒介し、これも小腸に寄生します。室内で過ごしていても、ネズミや虫を見つければ本能が刺激されてしまうのが猫。つかまえて食べてしまったら、大変です。

3.ベランダで感染する

猫を外へは出さないけど、ベランダには出すという飼い主さんも多いかも知れません。ベランダとはいえ、室外です。ノミやダニに感染する可能性は十分にあります。

また、室内をどんなにきれいにしていても、窓を開けたり、ドアの開閉をしていれば、虫の侵入を防ぐことはできません。

猫の飼い主さんは、猫のために室温に気をつけると思います。年間を通して一定の温度に保たれた室内は、ノミやダニにとって過ごしやすく、繁殖しやすい環境なのです。

猫の寄生虫を予防するには？

猫が室内のみで過ごしていても、人の出入りがあったり、窓を開ければ寄生虫に感染するリスクがあります。

寄生虫を予防するには、こまめな掃除はもちろん、猫にも定期的に駆虫薬を投与することが大切です。ノミ・ダニの予防薬は市販されていますが、動物病院で処方してもらうのがおすすめです。定期的に健康診断も受けましょう。

まとめ

室内で暮らしている猫にも、寄生虫感染のリスクはあります。その感染経路は様々で、どんなに気をつけていても、室内への侵入を完全に防ぐことはできません。

寄生虫は皮膚トラブルや体調不良を起こすことがあるため、しっかりと予防しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)