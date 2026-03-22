想像以上にザク硬！？【ハーゲンダッツ】の「新作アイス」2種を実食レポ

【ハーゲンダッツ】から、食感にフォーカスした新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!」が3月上旬より登場。ザクザクを超えた“ザク硬”トッピングが特徴の、新しいミニカップアイスです。今回は気になる全2種類のフレーバーを、パッケージの印象や実際の食べごたえとともにレポートします。

“ザク硬”食感の新シリーズ！「ROCKY CRUNCHY!」とは？

左から「ストロベリーブラックココア」、「ソルティハニーバター」希望小売価格は\373（税込）

ハーゲンダッツの新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!（ロッキークランチーーー！）」は、食感を主役にしたミニカップアイス。最近はザクザク食感のスイーツが人気を集めていますが、そんなトレンドを思わせる“ザク硬”トッピングと、なめらかなアイスクリームのコントラストが楽しめるのが特徴です。3月上旬から期間限定で発売され、フレーバーは「ストロベリーブラックココア」と「ソルティハニーバター」の全2種類。全国のスーパーやコンビニなどで販売されます。

ポップな世界観のパッケージにも注目

アメコミのような背景に吹き出しがあしらわれた、ポップなパッケージ。これまでのハーゲンダッツとは少し違うアメリカンテイストのデザインで、食感の楽しさまで伝わってくるようです。売り場ポップやWEB CMでは「トムとジェリー」も登場し、その世界観を盛り上げています。そして中身のアイスも、色合いがポップで思わず写真を撮りたくなる可愛さ。

甘酸っぱいストロベリー × ビターココア

「ストロベリーブラックココア」は、ストロベリーアイスクリームにストロベリーソースを混ぜ込み、天面にコーティングとブラックココアクッキーを重ねたフレーバー。食べてみると、まず驚くのがクッキーの硬さ。想像以上にザクッとした食べごたえで、思わず噛みしめたくなる食感です。

ココアクッキーはほろ苦く、ココアパウダーに加えてカラメルも配合されているそうで、やさしいビター感。濃厚でクリーミーなストロベリーアイスに甘酸っぱいソースがアクセントになり、どこかストロベリーチーズケーキのような満足感も。コーティングは生チョコのようになめらかな口どけで、ザクザク食感とのコントラストが楽しめます。

コク深いバタースカッチ × ハニー

「ソルティハニーバター」は、ハニーソースを混ぜ込んだバタースカッチアイスクリームに、塩ミルクコーティングとバタービスケットを重ねたフレーバー。食べてみると、コク深いバタースカッチの風味にハニーのやさしい甘みが重なり、濃厚でリッチな味わいです。塩ミルクコーティングは、どこかホワイトチョコガナッシュを思わせるようなコクのある口どけ。ほんのりとした塩味が甘さを引き立て、甘じょっぱい絶妙なバランスを楽しめます。

香ばしいビスケットは、水分量や配合バランスを何度も見直し、約半年かけてこのシリーズのために新たに開発されたとのこと。最後までザクザク食感が楽しめるのも、コーティングの工夫によるもの。

食感も楽しいハーゲンダッツの新シリーズ。数量限定なので、気になる方は店頭でチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。 ※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F