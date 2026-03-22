氷上のパーティーで名作の世界を楽しめる！ 日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス 『Let’s Party！』

記事ポイント 2026年3月18日10:00に先行販売開始です。日本公演40周年を記念した全国公演です。『ウィッシュ』など5作品が登場します。 2026年3月18日10:00に先行販売開始です。日本公演40周年を記念した全国公演です。『ウィッシュ』など5作品が登場します。

ミッキーマウスは2026年3月18日10:00から『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の先行販売をスタートします。

日本公演40周年を記念した特別なショーとして、ディズニーの人気者たちが氷上のパーティーを繰り広げます。

世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきたシリーズの節目を楽しめる公演です。

ミッキーマウス「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス 『Let’s Party!』」

タイトル：日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス 『Let’s Party!』先行販売開始：2026年3月18日10:00会場：FLAT HACHINOHE登場作品：『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『ライオン・キング』『リトル・マーメイド』『モアナと伝説の海』

ディズニー・オン・アイスは、ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとしたキャラクターたちが登場する氷の上のミュージカルショーです。

今回はミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングのダンスリミックスで会場をパーティー空間へと盛り上げます。

日本公演40周年の節目にあわせて、特別な衣装や演出も楽しめる内容になっています。

世界75ヶ国以上で上演され、日本では総公演回数6,000回を突破してきた人気シリーズの華やかなステージです。

『リトル・マーメイド』

作品名：『リトル・マーメイド』登場演目：日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス 『Let’s Party!』

『リトル・マーメイド』は、氷上ならではのしなやかなパフォーマンスで物語の世界を楽しめる演目です。

世代を超えて愛されるディズニー作品のひとつとして、華やかなショーの見どころを彩ります。

『アナと雪の女王2』

作品名：『アナと雪の女王2』登場演目：日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス 『Let’s Party!』

『アナと雪の女王2』は、エルサやアナたちの物語をスケートショーで満喫できる演目です。

人気キャラクターたちがそろう場面もあり、家族で楽しみたい読者にぴったりの一作です。

15年ぶりにスティッチも登場し、日本公演40周年ならではの特別感をいっそう高めます。

フィナーレでは、記念衣装をまとったミッキーと仲間たちにも注目です。

さらに、氷上の巨大センターステージやアクロバティックなアクション、音と光と映像を組み合わせた演出も見逃せません。

スケートショーの魅力に加えて、パーティー感あふれるスケールの大きな舞台体験が待っています。

ディズニーの仲間たちが一堂に会する華やかなショーは、作品ごとの世界観とお祝いムードを一度に味わえるのが魅力です。

ディズニー作品が好きな方はもちろん、はじめてディズニー・オン・アイスを見る方にも楽しみやすい公演です。

「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス 『Let’s Party!』」の紹介でした。

よくある質問

Q. 先行販売はいつ始まりますか？

2026年3月18日10:00からスタートします。

Q. どんな作品が登場しますか？

『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『ライオン・キング』『リトル・マーメイド』『モアナと伝説の海』が登場します。

Q. 注目のポイントは何ですか？

日本公演40周年の記念演出に加え、15年ぶりにスティッチが登場するところも注目ポイントです。

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