ハイヒール・モモコ、イケメン長男の披露宴に出席 美人妻も顔出し
タレントのハイヒール・モモコが、22日までにインスタグラムを更新。長男の結婚披露宴に出席したことを報告し、ドレス姿の花嫁も披露した。
【写真】ハイヒール・モモコの長男夫婦が「美男美女」すぎ
モモコが「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と投稿したのは、披露宴のオフショット。1枚目には黒留袖姿のモモコと、タキシード姿の長男、そしてドレスを着た長男の妻が笑顔で並ぶ様子が収められている。また2枚目の写真は、長男夫婦を家族が囲んだ集合ショットとなっている。
投稿の中でモモコは「私も新郎の母としてデビューしました 最後の挨拶、新郎の母としてスピーチさせていただきました」とつづり「お祝いしてくださった皆様、披露宴に出席してくださった皆様、すべての方にに感謝してます 本当にありがとうございました！」とコメントしている。
引用：「ハイヒール・モモコ」インスタグラム（@highheel_momoko）
【写真】ハイヒール・モモコの長男夫婦が「美男美女」すぎ
モモコが「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と投稿したのは、披露宴のオフショット。1枚目には黒留袖姿のモモコと、タキシード姿の長男、そしてドレスを着た長男の妻が笑顔で並ぶ様子が収められている。また2枚目の写真は、長男夫婦を家族が囲んだ集合ショットとなっている。
投稿の中でモモコは「私も新郎の母としてデビューしました 最後の挨拶、新郎の母としてスピーチさせていただきました」とつづり「お祝いしてくださった皆様、披露宴に出席してくださった皆様、すべての方にに感謝してます 本当にありがとうございました！」とコメントしている。
引用：「ハイヒール・モモコ」インスタグラム（@highheel_momoko）