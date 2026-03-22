「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）

阪神・藤川監督は試合後、ファーム降格となった新外国人、ディベイニーについて「フロントのみんなと話して、ここで２日間の休憩を取って。で、１年間は長いですからね」と説明した。

ディベイニーは遊撃候補として期待された中、２月のキャンプから日本特有の土のグラウンドに苦労。帰阪後は主に三塁も守るなど、出場の幅を広げようとしていたが打撃でもなかなか結果が出なかった。現在１３打席連続無安打など、打率・１２９と苦しんでいた。

「彼の適合のポジションはいくつもある。それだけ切磋琢磨してる状況ということ」とした藤川監督は「（開幕）ロースターに入らなかったという部分ではなくて、いるんで結局は。３日後から来るかもしれないし、明日から来るかもしれない。これは昨年同様、全員で戦っているというのは何も変わっていませんから」と説明。「最初に苦しむってことがそんなに大変なことなのかな。というよりは最後ですよね。最後、どんな１日になってるか」と１年間を通して優勝にどれだけ貢献できるかを重視つぃているとした。その上で「ここは１回休んでまた次から。たった２日間の休みですけどリフレッシュして進む」と今後に期待した。