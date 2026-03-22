気象予報士の穂川果音さんが3月20日、自身のインスタグラムを更新。友人とフレンチレストランを訪れた様子を投稿しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 友人と「フレンチ×おでん」に舌鼓 バースデーサプライズに笑顔も「毎回、友達との服装の季節感のズレを感じています笑」





穂川さんが訪れたのは、東京・三越前駅から徒歩約5分の場所にあるフレンチレストラン「平ちゃん」。投稿の中で「おでんがメニューに組み込まれているフレンチ」と紹介しており、フレンチのコースにおでんの要素が巧みに取り入れられたユニークなスタイルで知られる人気店です。







今回は友人とともに訪問。2月12日の穂川さんの誕生日をお祝いするための食事会だったようです。テーブルには「Happy Birthday ほかのん」と書かれた花柄の丸いプレートが飾られており、このプレートはチョコレートアーティストのnanamiさんがチョコレートペンで手書きしてくれたものだと穂川さんは明かしています。







料理の写真も公開されており、おでん風の盛り合わせが花柄の皿に盛られた一品や、クリーム状のソースに紫色の葉をあしらった繊細な一品など、フレンチならではの洗練された見た目と和の要素が融合したメニューが確認できます。







また穂川さんは「毎回、友達との服装の季節感のズレを感じています笑 外出るときは、ちゃんと羽織りもの着ているよ！！！」とコメントしており、友人との季節感のギャップをユーモアを交えて語っています。投稿には「#日本橋グルメ」「#フレンチレストラン」などのハッシュタグが添えられています。







この投稿に、「チョコで書かれたメッセージのバースデープレート、ステキですね」「文字だけじゃなくてバラもチョコペンで描かれてるんですね」「基本薄着が好きなのかな」「ほっぺたほろ酔い赤い可愛い」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】